再有不法之徒在網上發布鼓吹暴力訊息，有人自稱使用日常用品研製炸藥，黃大仙一個公屋單位內，更被揭藏有大批懷疑製造爆炸品的工具及原材料，不排除現場為一個小型化學實驗室，除了說明黑暴未除，香港難言安寧，亦反映黑暴被叛國禍港思想洗腦荼毒，惡念入骨入血，就如末期癌症。

每逢有亂港黑暴落網，撐暴黃絲總諸多狡辯，過去甚至有黃絲KOL說：「用索帶索住啲嘢、畀鐵珠啲貓玩，犯法咩？」除非有犯罪的想法，否則行為本身當然不構成犯罪，是次破獲約20公斤化學原材料，包括氯酸鉀、硫酸鈉、硝酸鈣、乙酸鉛及類似鏹水及通渠水的化學物，那就讓環境證供與鼓吹暴力行為的訊息來說明真相。

是次涉案是一個公屋單位，疑犯能獲分配公屋，納稅人對他已經不薄，何以黑暴還這麼心腸歹毒，念茲在茲要搗亂社會？要知道將化學原材料左溝右溝，研製失敗引發意外，左鄰右里隨時一鑊熟，研製成功禍害更深。

黑暴縱火、破壞公物，維修費至少得耗21億元公帑，黑暴製炸彈不是與他們所聲稱的司法及執法人員為敵，而是與納稅人有仇，既然向納稅人宣戰，那便應拿出點骨氣，快快搬到撐暴黃絲的家裏，何必還佔着公屋資源，享受廉價租金的優勢，做着禍港亂港的勾當，不斷跟納稅人作對？

日本一本分析人如何被洗腦的著作中，形容教唆教眾發動1995年東京沙林毒氣襲擊的奧姆真理教教主麻原彰晃，「陷入被害妄想，以恐怖攻擊與社會決一死戰」。麻原彰晃正是幼年在盲童學校恃惡行兇而沒被阻止，堅定了他行惡的執念。姑息包庇香港那一大班自掩一隻眼睛扮爆眼的暴徒，當「勇武憎你教」要與社會決一死戰時，醒覺已經太遲。