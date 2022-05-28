筆者日前針對公務員選拔評核標準，於立法會會議上提到管治者不僅要想幹事，還要「會幹事、能幹事、幹成事」。公務員事務局局長聶德權回應，相關要求適用在政府裏面包括政治委任的層面和公務員隊伍。

筆者期望公務員積極進取，事不避難。國家領導人曾寄語香港管治者「為官避事平生恥」，但社會不時有意見詬病不作為的官員反被升職。那麼就要從制度上嚴格把關，要以德才兼備原則，任人唯賢，建設一支高效高能、勇於擔當、有創新解難及跨部門協作能力的公務員隊伍。

新加坡以追求效率、精進公共服務著稱，他們要求公務人員須有膽識、前瞻性視野與創新力，亦要求領導層級公務員需持續更新知識及熟悉科技應用。南韓引入薪效掛鈎制度，針對高級公務員而另設的績效管理制度，在國際間深受經合組織稱許。反觀，現在香港公務員架構及職能臃腫，有指公務員並不是按工作表現晉升賢能，表現低劣不會炒魷魚，主管只要求將他調往其他部門，這只是將問題隱藏。

現時，世界各地正發展智慧城市，政府都在利用科技及大數據快速改革，以提升城市整體競爭力。香港需要重新建構智慧政府及智慧城市的藍圖，需思考如何合理利用科技以更有效地解決社會問題，設計城市治理框架。只有這樣才能使香港變得宜居、公正、可持續發展和有適應力。

智慧型公務員須善用科技服務市民，但是香港的公務員隊伍中，智慧型公務員是否足夠？若公務員對科技應用缺乏認識及眼界，就不能帶領香港智慧城市的發展。期望新一屆政府能重視問題，為香港組建新一代智慧型的公務員隊伍，帶領香港翻新篇。