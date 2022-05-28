廣東俚語：「同人不同命，同遮不同柄」，拿來形容特區政府歧視本地勞工、歧視香港市民的正當權利，十分準確，一點也不為過。最簡單和直接例子，莫如特區政府拖延解決假難民的問題，年年嘥10億元左右養假難民，間接長期豢養反中亂港背景的「黃」律師，而對本地窮人、工人則異常吝嗇，尊貴的立法會議員被愚弄做鵪鶉。

蠢一，政府在社福資助的恒常架構外，為解決架構內未能支援的弱勢社群，而成立「關愛基金」拾遺補缺，每年便要動用30億元。但另方面，政府繼續豪爽「洗腳唔抹腳」，年年巨款資助滯港假難民，過去7年已耗近70億元，今年也預計要用9億元，立法會還通過批款養假難民嗎？

蠢二，政府每年耗在假難民身上的公帑，八成用於法律支援他們抗辯免遣返、用酷刑聲請以拖延官司留港，從而使法律費用成為「黃」律師的大水喉。另一方面，真正需要法律支援的被拖欠破欠基金的人，政府卻歎慢板說要再研究多幾個月才向立法會交代，立法會議員知道嗎？

蠢三，政府一再拖延徹底解決假難民問題，還在本月向立法會申請撥款延長助理處長編外職位的申請多3年，及提升高級首席入境事務主任職級。換句話說，假難民問題成為公務員升級加薪的搖錢樹，立法會議員看不通、看不明竟通過！

蠢四，立法會議員黎棟國正正是上屆政府的保安局局長，曾在任內為研究解決假難民問題專程飛往歐洲考察。回來後，向立法會報告歐洲國家對非法入境的假難民若觸犯刑事罪行，便立即遞解出境，遣回原地。這本是輕微的治標方法，但本屆政府也沒有立竿見影地落實，更遑論有任何改善進展。對此，立法會議員請聰明些吧！