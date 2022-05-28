一見到申訴專員公署又發表報告，就知不會係年初一見面專講好話！果不其然，食環署治鼠馬虎，又成為申訴專員公署嘅箭靶！申訴專員公署表示，留意到有傳媒報道，自2018年錄得多宗大鼠戊型肝炎確診個案，加上2020年多個食環署旗下街市出現嚴重鼠患！本報都有詳盡追蹤跟進，凡為本報讀者，冇可能冇印象！

呢嗱！政府滅鼠成效不彰已是市民共識。政府去年投放逾7億元公帑，用於食環署嘅防治蟲鼠工作，創過去5年新高。之不過，滅鼠成效認真麻麻，年內收集死鼠及捕獲活鼠僅約6.7萬隻，除開每隻老鼠開支高逾一萬個大洋！食環署捕鼠嘅成本效益備受質疑。捉隻老鼠要成皮嘢，老鼠有知都會竊笑：乜原來鼠輩咁鬼值錢有價！

作為市民，不禁會問用咁多錢捉老鼠，仲衰過民間一個水桶、一張保鮮紙設計嘅陷阱？原來署方人員對正確使用有毒鼠餌理解嚴重不足，譬如放老鼠藥竟然冇打開包裝膠袋吸引老鼠進食。事實係自前年起，食環署新續簽合約時規定，防治蟲鼠服務承辦商必須喺有毒鼠餌包裝上打孔，以散香味吸引其入彀，若違反會被視為嚴重失責。依家公署發現部分前線人員並冇跟從，阿哥，咁即係自廢武功喇！

喂！試諗吓一瓶香水你唔打開瓶蓋，香氣幾咁迷人銷魂都散發唔到出來喇！仲有吖，女人識噴香水必然噴喺耳根、頸後、髮根或乳溝，唔通噴喺腳底咩？依家前線放藥餌，連打個窿都懶，可想而知，放藥餌都求求其其，未必喺老鼠出入最頻繁之地！承辦商人員仲死撐，指老鼠會自行扯開包裝進食鼠餌！啲老鼠知道裏面係正嘢會急不及待自行扯開？唉！錯就要認，打就企定！認真思考吓如何有效滅鼠，否則兩萬蚊捉隻老鼠而鼠患依然！