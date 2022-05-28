近日，全球爆發虛擬貨幣的金融海嘯，美聯儲大幅加息反轉股匯市場，全球虛擬貨幣出現暴跌，特別是比特幣自3月底以來持續大幅下挫，今年暴跌近四成，大量中外投資者爆倉，損失慘重。日前，LUNA幣數日暴瀉99.9%，蒸發500億美元市值，投資者所有資產盡化烏有。

根據貨幣行情平台「非小號」的統計數據顯示，目前全球持有LUNA幣的投資者，至少有26萬玩家，包括一部分中國玩家。LUNA幣「跳崖」還帶動了其他虛擬貨幣價格暴跌，僅在5月12日一個交易日，幣圈就有將近40萬人爆倉，觸發了虛擬貨幣全線暴跌。

有比特幣香港資深投資者指出，這次虛擬貨幣暴跌是由於沽空機構看準了機會，借入大量的比特幣，先在市場沽空及進行拋售，然後狙擊LUNA穩定幣UST，導致LUNA大跌而引發幣圈的恐慌，之後再引發比特幣、以太幣等主流貨幣全線暴跌。

事實上，LUNA和GMT是新的，像這種新的虛擬貨幣，隨時可以創造出來，通過包裝和噱頭，很容易炒起來，暴漲暴跌也容易讓玩家陷入龐大損失。目前，全球有上萬種名目繁多的虛擬貨幣，很多是曇花一現，大量投資者容易踩上地雷，而真正有投資價值的很少。

近幾年，內地嚴厲打擊虛擬貨幣投資和炒作，關停了許多平台，這些平台轉戰海外，但仍有小量內地投資者通過翻牆投資。這次全球虛擬貨幣暴跌，有記者從內地隱秘的幣圈得知，今次內地投資者的損失相對要少很多。就連股神巴菲特合作夥伴、知名投資家芒格也認為，比特幣是一種愚蠢的存在，毫無價值可言，它隨時可能變得一文不值，很不明白為甚麼那麼多人追捧它？而且它也是邪惡的存在，更指出中國打擊虛擬貨幣是明智和正確的。

令人震驚的是，在Terra上構建的Anchor Protocol（錨定協議）允許用戶存入UST，並獲得穩定的19%的高額利息，因為美國和歐洲的銀行利息十分低，因此吸引大量海內外投資者投資UST。而這種高息利潤從何而來，如何繼續給投資者兌付等都是個疑問。

另外，有外國傳媒報道，由於購入LUNA的投資者，需要過一段時間才能獲得歸屬權，新投入的錢會被用來支付舊人的收益，因此被懷疑是「新龐氏騙局」，高息誘人投資割韭菜。

由於虛擬貨幣的去中心化及匿名化，很容易用作洗黑錢及避稅的工具，而且虛擬貨幣的匯率經常有大幅波動，令人質疑是否適合作為法定貨幣。炒賣虛擬貨幣風險極高，而且很少虛擬貨幣具有真正價值，一旦沽空機構拋售，引爆危機，投資者便會損失慘重，隨時血本無歸。筆者建議本港修訂法例加強規範虛擬貨幣，並研究課徵資本利得稅或調整增值稅。