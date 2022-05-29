功夫茶：反黑掃毒不除根　大鱷有傘好遮蔭

香港即將回歸25年，之但係，治安歪變，帶勇之人，竟然多見歪嘴吹喇叭──整個社會瀰漫一股不正嘅斜（邪）氣！方方面面，無不顯示本屆政府管治無能，尤其近排執法者知法犯法，政體混亂，已到了「人心惟危，道心惟微」嘅地步！

呢嗱！警方近期聲勢浩大咁展開「雷霆2022」反黑行動，呢幾日又話破獲黑幫武器庫，又話拉咗3名男子，其中一人仲係通緝犯添，係威係勢，好似做咗好多嘢咁。之不過，相信細心嘅看官經已發現，警方拉嚟拉去都係蝦兵蟹將，起獲嗰啲唔係刀刀劍劍，就係小量毒品，而且從來唔見話拉到黑幫嘅首腦；對於黑幫嚟講，莫講話重創，根本連𢱑痕都算不上。唔通現實就好似啲電影咁，差佬要交差，黑幫就求其搵啲替死鬼出嚟？

無比較就無傷害，海關破獲嗰啲毒品案，單單都億億聲！警方呢？硬係差咁幾個零，仲要拉親都係啲青少年嚟！阿哥，呢啲咪就係和尚頭上嘅蝨子，明擺着！呢啲青少年分明係畀黑社會大佬利用和操控，做咗幕後黑手嘅替死鬼！差佬成日話不排除會有更多人被捕，之不過，捕來捕去都係蝦毛替死鬼，真正無惡不作，搞到香港治安寒天徹嘅黑幫首腦卻永遠逍遙法外，捉唔到！你話回歸咗咁多年，香港呢個「福地」有乜辦法唔係愈反愈黑、愈掃愈毒吖！

一個地方養癰遺患，放虎歸山，有可能會治安井然、歲月靜好嗎？3歲細路仔都知冇可能啦！呢，剪個屎塔蓋嘅本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，呢條賤精早前大搞「無罩」生日宴，公然播毒違禁聚令，有圖有片證據確鑿，O記查到依家仲未檢控，睇怕又係側側膊，不了了之。嗱！有消息指就嚟選坐館，上海仔條臭屎蟲返港講到明要力撐門生上位，態度囂張，唔通佢真係有「雙安甘當保護傘」？

差佬唔執法已經乞人憎，仲有啲差佬犯法搞事！呢，尋日凌晨約4時，有休班水警懷疑喺長沙灣醉駕失事，佢接受酒精呼氣測試，超出法定標準近5倍！幾日前又發生大隻休班警中環偷拍裙底。咁多警員知法犯法，你話有乜可能唔風化案大增？說時遲，那時快！尋日凌晨，將軍澳景嶺路8號附近，有夜歸女步往公廁時，突遭一男色魔從後用風褸冚頭及用手叉頸，幸女事主奮力掙扎，色魔恐事敗逃去，女事主好彩避過一劫！

香港除咗治安變得更壞，不堪提嘅多籮籮，譬如防疫失策，朝令夕改，市民無所適從！而黑暴一役，整個學界被政治滲透，唔少學生被黃師誤導，「違法達義」參與暴亂，前途盡毀。家長點會對香港教育有信心啊？抗疫逾兩年，經濟民生死翹翹，黑幫荼毒青少年，搵佢哋做替死鬼，家長唔驚就假，唔怪之得咁多港人移民要走啦！