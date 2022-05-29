正論：枉燒公帑救國泰　無良企業應淘汰

第5波疫禍始作俑者之一，國泰航空的醜聞衰事可說是層出不窮，與其扯上關係，難免都受到牽連，普通市民被疫禍累得雞毛鴨血，就連乘坐國泰航空的乘客，也落得倒楣下場。

前日有乘客乘坐澳航從悉尼經墨爾本轉乘國泰CX104返港，但國泰航班時間左改右改，原本11時30分改為11時，乘客提早抵達，卻又延至11時50分方可正式登機，排隊場面十分混亂，他為之氣結，卻原來「好戲在後頭」。

航班到港後，該名乘客和同機約20人行李都不見了，連番追問國泰航空公司，職員都無法解釋原因，就連行李確實去向也不清楚，乘客被迫兩手空空入住檢疫酒店，缺少本來預備在檢疫期間使用的物品，特別是藥物，出現差池恐怕影響健康，前陣子老牌影星在酒店檢疫期間暴斃，亦有揣測是藥物不足，同樣悲劇隨時重演。

行李失蹤事件，反映國泰內部管理混亂一片，造成今日局面，遠因是長期管理不善，投機慘蝕，要在員工身上開刀，削減福利，甚至在疫情期間大幅裁員，服務水平當然如江河日下，近日各地逐漸放寬旅遊限制，航班需求增加，國泰厚顏無恥，打被裁員工的主意，卻要由低做起，例如前機艙事務長，再聘請任機艙服務員，其實僥倖留得在公司，薪金及福利亦大幅降低，為這家無良企業打工，的確要三思。

做錯第一次還可說是無知，再犯同樣錯誤卻是自取其咎，與人無尤，可是特區政府，一而再，再而三，先後注資約300多億元支援國泰航空，用的是納稅人血汗錢，猶如石沉大海，如何向市民交代？

國泰的營運狀況非常惡劣，今年1月，其載客量少於2.5萬人次，較2019年1月下跌99.2%；載貨量亦較2019年1月減少五成半。香港疫情雖然有減退，但最近接連爆出播毒群組，變種Omicron又有殺入社區迹象，專家指第6波疫情遲早出現，加上猴痘傳染病開始散播全球多個國家，香港遲遲未與外國，甚至內地通關，都對航空業帶來極不利因素，國泰連年虧蝕，流血不止，長此下去，恐怕返魂無術，政府的注資血本無歸。

香港政府最愛做冤大頭，類似情況亦有海洋公園以及迪士尼樂園，兩個主題公園都是長期財政黑洞，再加上國泰航空，政府把金額以億元計的公帑，投資在無底深潭，假若轉用在民生事務，提供醫療及老弱服務，可以造福大量民眾，掌政者執迷不悟，離任在即，亦未必知道為何長期民望低迷。

物競天擇，適者生存，國泰航空淪為無良企業，提供劣質服務，苟延殘喘，理應給市場淘汰，政府沒有必要，亦沒有理由，死攬國泰不放，繼續施援，更加惹人猜疑，對英資公司為何情有獨鍾。市場需要公平競爭，港府應考慮把國泰部分航線給新公司，有競爭才有進步，受惠的是廣大市民。