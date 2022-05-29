世界視線：澳洲力挽太平洋　續當老美爛頭蟀

美國拜登政府祭出劍指北京的「印太經濟框架」（IPEF）後，中國外長王毅展開為期10日的太平洋島國訪問，引發西方陣營高度關注。澳洲新總理阿爾巴內塞隨即派出外長黃英賢出訪斐濟，被視為中澳在太平洋新一輪外交角力。這名華裔新任外長稱，太平洋國家建立夥伴關係和簽署雙邊協議時應考慮澳洲的利益，又指地區安全應由地區來決定，可謂把西式傲慢表現得淋漓盡致。

多年來，澳洲理所當然地把太平洋諸國視為自己的小跟班，卻從沒給予蘿蔔或協助發展；太平洋島國面臨海平面上升等滅國煩惱，澳洲也未伸出援手。俗語說「瘦田無人耕，耕開有人爭」，待一個個小弟尋求與中國這位「外人」交往後，澳洲才顯得後悔莫及，加上老大哥美國背後施壓，急着要亡羊補牢。

可是，負責與太平洋鄰里修補關係的黃英賢，在斐濟時仍以一副居高臨下的姿態說：「澳洲尊重太平洋島國決定，但我們對所羅門群島與中國簽署的安全協議深感擔憂。」西方傳媒也啟動輿論戰配合，老調重彈渲染中國威脅論，指所羅門群島距離澳洲本土不足2,000公里，倘中方於所國作軍事部署，將可直接攻擊澳洲。美國也打出組合拳，宣布批准對澳洲價值3.85億美元的軍購案，出售的軍備包括20套高機動火箭系統。

隨着兩岸關係不斷惡化，中國大陸隨時可能出手武統台灣，一旦成功奪台，那麼美國第一島鏈計劃將徹底破滅，大陸進出太平洋將再無羈絆。因此，北京與位於第二島鏈附近的所羅門群島合作，自然觸動美澳的緊張神經。而一旦大陸在所國建立軍事基地，意味解放軍可不費吹灰之力突破美國第二島鏈。華府眼見封鎖計劃危危乎，作為小弟的澳洲當然也「食唔安瞓唔着」。

極度反華的澳洲前總理莫里森下台後，有意見對接任的阿爾巴內塞心存幻想，認為他會改變澳洲近年的強硬對華政策，有助緩和兩國關係。事實上這是一廂情願，由於盎格魯撒克遜人的血濃於水，對華強硬意識已深植澳洲政客腦袋，並不會因政治交替而發生變化；澳美同盟是澳洲基石，往後只會繼續充當美國的爛頭蟀。