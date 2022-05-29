烏克蘭戰爭中，俄羅斯的最大優勢是可以繼續出售天然氣、石油給歐洲，而且除了匈牙利與塞爾維亞用長期合約作低價的購買，其餘歐洲買家都以高昂的市場價來購買，銷售所得還是歐元，且按俄羅斯的盧布與歐元匯率結算。美國強烈反對，可是歐盟還是不願中斷從俄羅斯進口的天然氣和石油；即使被迫而為，也是定出今年年底為期來停止從俄國進口。歐盟主席說，買俄羅斯的天然氣和石油，是為了防止俄國可以更高價在國際出售。這樣的巧辯令人嘆為觀止。

再有逾半年的出口，俄羅斯的戰爭經費不缺，而烏克蘭戰爭似已至結局，烏軍大敗而開始潰散，波蘭不敢公開出兵，特種部隊或僱傭兵人數有限，難以在戰場上挽回烏克蘭的敗局，芬蘭亦難蠢蠢欲動。於是，到年底，軍事、政治形勢可會大變。意大利已出面斡旋，推動停戰談判。俄羅斯總統普京未必志在佔領全烏，但現時軍事攻勢持續，烏克蘭現政權可能維持不了。俄羅斯已提出用西方停止制裁來換取烏克蘭的糧油外運，以解歐洲的糧食危機，主動權愈來愈在俄羅斯手裏。歐盟的狡猾是可能到今年年底，烏克蘭會進行的和平談判，將可解決對俄羅斯天然氣、石油的禁運，歐盟可免寒冷冬天之患。

俄羅斯貿易部長在亞洲說，美歐制裁助長俄羅斯經濟結構轉型，一是能源、汽車、農業擴大發展，擺脫對外的供應鏈依賴。另一是經濟從歐洲取向轉為亞洲取向，全力拓展亞洲的貿易關係，特別是對東亞、東南亞的出口。中國內地是最大市場和進口來源，東南亞亦是其潛在大市場。中俄關係密切是毋庸說明，俄羅斯與東南亞亦已開始借助中國的歐洲貨運班列，從中老鐵路與中國和越南的原有鐵路、公路連接起來。俄羅斯新西伯利亞鐵路東端的港口，如海參崴等，也可從海路連接東南亞。俄羅斯的寒帶經濟與東南亞的熱帶經濟，已有互補優勢。

無論烏克蘭戰爭發展如何，俄羅斯經濟的轉型與東向將是不可逆轉的趨勢。與中國的雙邊貿易互補，對歐洲、中東、北非的糧油、化肥以及天然氣與石油出口，俄羅斯的資源條件，即使面對歐美多年制裁，還有巨大的發展餘地，且烏克蘭戰爭按俄羅斯的政治條件解決，歐洲多會改變對俄制裁，反求和平共處，以至德俄重新合作，烏克蘭戰爭成為俄羅斯未來發展的契機。