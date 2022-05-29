美國發起中美國運之戰，肯定要不擇手段，要尋找一切可打擊、削弱、遏制中國的地方，香港是其重要目標。香港對中國的作用極為特殊，打擊和摧毀香港定能重創中國。香港自身的特殊性和對中國的特殊作用，美國更要「特殊考慮」。這方面的計劃，相信華盛頓早已制訂並在不斷調整。

香港是「國際金融中心」，港幣在國際市場有些江湖地位，這是香港最特殊的地方，也是對中國最特殊的貢獻。美國要摧毀香港、打擊中國，命門就是香港金融，而金融業又最脆弱、最敏感。美國要想搞垮香港的金融，只要在美元稱霸的「國際結算系統」玩花樣就輕而易舉。金融一垮，港幣即垮。

香港不像俄羅斯有石油、天然氣、糧食等戰略資源可以反制美國，保衞自己的金融和貨幣。香港也不像中國內地，「經濟王國」自成體系，「國際貿易」自有天地，人民幣獨自站立，免受衝擊。香港既沒資源又無天地，風暴之下只能和人民幣掛鈎，以此為靠山維持小範圍的「國際流通」，然「國際金融中心」不再。

早年間，香港這個小漁村因為自由港，貿易、航運、空運發達，地緣政治戰略位置重要，金融業冒起，港幣「走向國際」，但是它要和英鎊掛靠才能「國際流通」。後來大英帝國衰落，英鎊衰落，港幣要掛靠美元才能地位穩固。這個過程是自然而然的，變動對港幣、對香港的國際金融中心地位沒有衝擊；相反，還提升了港幣，強固了香港的金融中心，生意愈做愈大。這個過程更得益於中國的改革開放、加入經濟全球化、大國崛起。人民幣在世界貿易中嶄露頭角，作用益大，香港成了人民幣離岸中心。

中國的發展令美國感到驚恐和產生強烈敵對感，阻遏乃至打垮中國，是美國本世紀最大的目標。而香港金融中心的存在，港幣在「美元世界」裏如魚得水，和這個目標相悖，致港幣遲早要在風浪中與美元脫鈎。