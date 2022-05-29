古調雖自愛，今人多不彈。美國國務卿布林肯發表對華政策演講，通篇毫無新意，而且充滿自相矛盾之處。他重申華盛頓不尋求改變中國政治制度、不阻止中國發展、不打新冷戰、不尋求經濟脫鈎、不支持台獨等，全是老生常談，說一套做一套，美國何曾遵守過自己的承諾？布林肯聲稱要在中國周邊重塑戰略環境，以推進建立一個所謂開放及具包容性的國際體系，這不是為了阻止中國發展又是為了甚麼？美國在中國周邊煽風點火，強迫其他國家選邊站隊，這不是為了打新冷戰又是為了甚麼？

美國總是指摘中國不遵守國際規則，要改變世界秩序。這分明是賊喊捉賊，中國堅持和平發展道路，奉行獨立自主外交政策，既不干涉別國內政，更無意改變世界秩序。反觀美國從來不遵守國際法，想怎樣就怎樣，甚至經常繞過聯合國單獨行動，沒有將任何國際組織放在眼裏。

實際上，所謂的國際規則和世界秩序到底是怎麼一回事，全是美國說了算，其他國家根本無權置喙。當然，若是合情合理合法的國際規則，中國一定會遵守，但如果美國只是為了維護本身霸權、將自己一套強加於人，中國沒有任何理由接受。

布林肯在演講中提到中國是全球第二大經濟體，美國願意加強與中國「建立全方位的溝通渠道」，這也許才是最大的謊言。近年來美國對華政策走火入魔，無所不用其極，只有全方位打壓，哪有甚麼全方位溝通。但令老美感到沮喪的是，不管他們如何打壓，都無法阻止中國繼續發展，反而美國自己受傷最重。最近拜登政府為是否取消對華關稅爭論不休，足證其騎虎難下，明知關稅損害美國，卻又放不下面子。

還是這句話，理想很豐滿，現實很骨感。美國不是不想阻止中國發展，也不是不想打新冷戰，而是心有餘而力不足。布林肯當然也意識到這點，所以這篇所謂對華政策演講似乎少了一點咄咄逼人的味道，尤其相對於前國務卿蓬佩奧的「新鐵幕演說」，布林肯語氣無疑有所收斂。這就叫形勢比人強，面對中國強勢崛起，美國已無能為力，何況還要對付俄羅斯，可謂左支右絀，力不從心。也正因如此，美國才急於到處拉幫結派，企圖以眾凌寡，可惜這個如意算盤也不容易打響，畢竟願意充當反華爛頭蟀的國家並不多。