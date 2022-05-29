最近公務員擬飛擒大咬式加薪激起極大爭議，各公務員團體紛紛跳出來自吹如何勞苦功高，如何值得加薪，有的倡議整體公務員加薪幅度不少於4%，有的要求按機制加薪，更有團體怒批質疑公務員加薪幅度過高的立法會議員，一時間好不熱鬧。

其實，公務員是否值得加薪，市民心中有數。別說疫情期間第一時間龜縮在家工作致令多種政府服務陷入停擺，即使疫情紓緩要上班了，一樣沒有急民所急，工作毫無效率，單是運輸署簽發牌照往往要市民排隊數句鐘，足以說明一切。如此表現還振振有詞理應加薪最多高於7%，叫47萬名申請一萬元失業援助金的市民情何以堪？

抗疫拒絕作為也就罷了，就連政府要求公務員簽署擁護《基本法》，竟然也有人玩對抗，時任環保署高級環境保護督察去年在三份宣誓聲明的簽名欄寫上「天日昭昭」四字，擺明政治上腦。他因此被勒令提早退休，居然還好意思質疑有關決定違憲，申請司法覆核許可。最終被法官以申請人提出的爭議沒有合理爭辯之處，拒絕批出許可並須支付局方訟費告終。

身為「為人民服務」的公僕，不想幹事、不會幹事、不能幹事、幹不成事，這些都算了，既然吃官餉，最起碼也要忠誠，簽署聲明效忠特區和《基本法》天公地道，詎料竟有上面這號人物簽上「天日昭昭」擺姿態，甚至覺得被提早退休是無理。看在小市民眼裏，這種人不被即時解僱還可提早咬長糧才是最不合理。下任特首說過施政「以目標為本」，改革公務員體制、提高績效、論功行賞便不能再拖。過去已屢有表現不濟的公務員依樣步步高升，現在更有政治上腦的公務員繼續領取公帑風流快活，完全不理市民觀感，豈有此理！