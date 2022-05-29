不少移民英國的「黃絲」經常鬼打鬼，近日又有一個話題，被吵得火熱。今趟大抵是較窮的一群，向富裕的一群發動攻勢，指摘對方移英後大舉置業，一家人動輒買三、四套房子，把房價炒貴了。

丐幫烏衣派的「黃絲」也挺聰明，不直接說對方炒高房價，會讓自己更加置業無望，而是講得大義凜然，像是為全英國的黎民百姓設想。他們批評富裕的同鄉大肆購房，使市場被嚴重扭曲，此舉會影響英國本土人的置業安排，久而久之，更會使當地居民對香港人滋生怨氣。

上述言論未免太看得起香港人，也誇大了「黃絲」的財力。偌大的英倫三島，房屋多不勝數，近年的移英港人，即使把全部財富投入房產，大概也只會像泥牛入海，被淹沒得無影無蹤。若說憑那一丁點兒的財富，就可以震盪整個英國地產業，實在會教人笑掉大牙。

過去10年，在深圳、中山等地置業的香港人不知凡幾。新冠疫情前，筆者常到內地走動，卻甚少聽到當地人抱怨，說香港人把房價炒貴了。深圳等地的樓價固然是高，但主要是因為內地人的需求殷切，跟香港人關係不大，我們可別把自己看得太重要。同樣道理，單憑近年移民的港人，不可能大幅推高英國、加拿大等地的樓價，像是蚍蜉，你根本不必擔心牠真能撼動大樹。近年全球樓價高升，真正原因是以美國為首的西方集團，在拚命印鈔，俄羅斯和烏克蘭戰爭啟動後，又加劇了全世界的通貨膨脹。

如今百物騰貴，房價自不例外，全球大部分地方都是這般模樣。烏衣「黃絲」自己鬧窮，卻把一股怨氣發洩在其他同鄉身上，委實是可憐復可憫！