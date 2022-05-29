內地一個由港星演出的汽車品牌廣告捲入抄襲風波，廣告最終急急下架，如果不計負面宣傳，整個宣傳計劃實在非常的短命，所虛耗的龐大宣傳費花得很冤枉，事件反映了網絡世代對抄襲缺乏敏感度，網絡技術愈普及，引出的抄襲亂象竟更甚於所能激發的創意，這是人類文明的悲哀。

從事創作的人，文人相輕也好，藝術家自大脾氣作祟也罷，事實上對別人作品不屑一顧者大有人在，遑論會去抄襲別人已經公開了的作品，倘涉事單位是有頭有面的廣告公司，則更見殊不簡單。上述被指廣告文案涉及抄襲的廣告，經原作者親自拍片逐句比對，從「今天是二十四節氣的小滿」起，基本上一字不漏，如果這不是抄襲，那便有可能是把該篇網絡文字當成了潮文來讀，這風氣在網絡異常普遍。

內媒評論此事，指內地廣告界抄襲風氣嚴重，然而，能解釋為愚蠢，就不要解釋為惡意，廣告人宣讀「床前明月光」，會擔心引來抄襲指控嗎？不能排除是次有人誤以為涉事文案出自白話文運動某作家手筆，拿來一讀根本沒想及抄襲不抄襲，網絡沒有擴闊人們的視野，令人遺憾。

這宗抄襲風波令筆者想起曾有廣告找來演員將數段人氣網絡短視頻情節照搬，筆者當時在臉書與友人談論現今廣告人已懶得動腦做創作，日前翻看那視頻連結已失效，網絡搜尋器亦遍尋不獲，恐已全面下架，但去年一齣講述Kidult男不想不日之內成婚的港產片，找來演員演繹網片內容的拍攝安排，則無法像粉筆字般抹走。諷刺的是，有主打年輕觀眾的YouTube頻道竟大讚此舉，究竟觀眾為啥要付費入場看已看過的人氣網片？這一代根本不知何謂抄襲、何謂創作，更遑論懂得誠實使用腦袋。