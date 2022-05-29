立法會小組委員會已完成政府架構重組的審議程序，下月將由政制及內地事務局局長在立法會大會動議決議案。通過後，本屆政府即刊憲讓決議案生效，候任特首便可依法正式在6月底前完成組班，7月1日宣誓就任。

該決議案在立法會小組委員會審議期間，議員提了不少改善建議，內容主要圍繞架構如何理順、架構重組與部門分管聯繫如何更合情理、質詢新增的副司長職權職責等。議員的意見對候任特首來說，自然是不可多得的參考，但要候任行政長官辦公室秘書長鄭鍾偉過多的解釋和承諾，則是強人所難，他怎可能未卜先知，代未組成的班子說太多他不知的事呢？他極其量也只是照本宣科而已。正如曾國衞局長所言：「方案並非無調整空間，日後大家仍可爭取。」換句話說，何必作無謂的失焦糾纏。

綜觀審議質量，立法會議員是拾了芝麻，卻丟了西瓜，錯過難得審批的機會敦促下任政府就高官問責制須改革管治、嚴肅紀律、定立獎懲制度，要求下任政府實行「以結果為目標」的官制。議員們完全忘記20年來高官不問責的沉痛失敗教訓，不懂得利用時機促新政府改善，失之交臂，令人遺憾。

高官失職瀆職有何懲罰？有何處分？會否停職及停多久？會否接受調查？會否向立法會交代？立法會或政府會否就高官的失職舉行聆訊及獨立調查？對此，立法會議員竟沒有追問，奇哉！

此外，高官管轄的部門及官員出現嚴重的失職瀆職行為或嚴重的履職失誤，問責官員及主管官員該承擔甚麼責任？會否獨立調查追究？會否按不同的政府損失程度給予相應的處分和追責？對此，立法會議員也沒有追問，怪也！不要只說高官問責制千瘡百孔，議員監督失敗也令人失望！