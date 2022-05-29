一個衰世，道德淪喪必矣。睇吓香港，兒童成為性罪行受害人，何以故？皆因充斥色情資訊嘅影片分享網站YouTube堪稱係推手之一，淫褻照片及不良資訊充斥其網上平台，色情淫片，青少年唾手可得，久而久之受其荼毒，想唔出事？難矣！道理就好似美國槍枝氾濫，買支槍同買棵菜冇乜分別，唔出事至奇！

冇錯，香港有所謂保護兒童、支持《性罪行定罪紀錄查核》機制，可惜執法頻現漏洞，一如美國嘅監管持槍人士法案存在漏洞，是以校園大屠殺經常出現。香港涉及兒童嘅性罪行連年上升，今年1月至4月已高達150宗，當中「未經同意下肛交」嘅個案更創新高，截至4月，警方已接報5宗，幾乎與去年及前年嘅整年個案相若，其他如「非法性交」及「猥褻侵犯」亦各有60宗或以上。

喂！不久前有女校男教師上堂觀看AV，疑不慎分享屏幕至投影機，仲話佢有生理反應令女生大感尷尬；幾日前又發生休班警中環偷拍裙底，仲唔係世風日下道德淪亡？正如本報「正論」指出：「近期便有鋼琴男教師非禮兩名年幼女學生，又有籃球校隊教練涉及非禮及促使未滿18歲人士以製作色情物品，受害人均為籃球校隊成員。可見危險往往就在兒童身邊，不分男女皆有機會受害。」旨哉斯言！

咁多性侵兒童案件，有關注人士估計與學生因疫情而提早「放暑假」有關；老朽則認為本港保護兒童法例存漏洞，更主要係當局執法不嚴。最明顯嘅例子，就係本報一早洞悉YouTube誨淫誨盜，有大量色情、美化黑幫片段，已致函多個有關部門檢舉及投訴，可惜部門唔係「聽唔明，扮純情」，就係歎慢板，根本做唔到嘢！有法唔執，再多「善法」都係好似太監洞房，冇×用！