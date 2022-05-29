美國總統拜登日前被問到美國是否願意在軍事上介入以保衞台灣，拜登說，「是……那是我們曾作出的承諾」。白宮發言人立即「補鑊」，表示美國「奉行一個中國政策」及「根據《台灣關係法》作出的承諾，政策並沒有改變」。拜登的話激起千層浪，中國外交部立即作出強烈的回應，解放軍則在台灣周邊海空域展開組織戰備警巡和實戰化演練。其實，拜登在台灣問題類似的表述已不是第一次，利用語言挑釁北京，為台獨勢力壯膽，不禁令人懷疑美國是否改變了「戰略模糊」政策？

所謂的「戰略模糊」，是指1979年中美建交後，基於中美三個聯合公報，即承認一個中國、中華人民共和國是中國唯一合法政府、台灣是中國一部分的原則，但同時又基於《台灣關係法》與台灣保持某程度關係。美國「戰略模糊」的目的就是維持兩岸分治的局面，不支持台獨，更不希望兩岸統一，而希望利用台灣作為棋子牽制中國大陸，以保持其所想像的第一島鏈的軍事戰略及美國最大的利益。

台灣於美國而言，就是棋子、籌碼，但由於中國大陸綜合國力不斷提升，軍事上亦為終極統一而可能出現的外部介入做好準備，美國不同的智庫也做過不同的沙盤推演，如果美軍直接介入台海軍事衝突，根本沒有任何勝算。所以，台灣牌對美國而言，愈來愈不好使，美國開始急了，加上拜登老態龍鍾，多次失言失態，有人戲稱美國對華政策，「戰略模糊」已轉為「戰略糊塗」。

如果說拜登是老糊塗，筆者更相信他是老奸巨猾。但無論如何，美國漸漸失去戰略主動權是不爭的事實。美國國內產業空洞化，通脹高企更出現滯脹，國內各種社會矛盾集體爆發，兩黨惡鬥，恐難以形成改革新動力；其「盟友們」最近態度也有明顯改變。所以，美國如果想保住其霸主地位，就只能寄望中國出現重大國策失誤，在台灣問題打擦邊球以激發台獨勢力，促使武統，才能讓美國有「大條道理」像制裁俄羅斯一樣制裁中國，打亂中國的發展步伐。

其次，拜登作為老政客，這次出口術很可能是民主黨中期選舉策略。因為拜登民望低迷，若民主黨輸掉中期選舉，就會失去對國會兩院的控制。而面對經濟壓力，又很可能在關稅問題向中國讓步，但他又不想被扣上向中國「跪低」的帽子，故選擇利用台灣問題放狠話，以維持國內反華勢力的支持。

美國雖然在台灣問題亂了章法，但近期美國在亞太地區動作頗多，高調成立「印太經濟框架」（IPEF），意圖在經濟上孤立中國，實現其新冷戰策略；加上美國-東盟特別峰會，雖然這些拉幫結派的策略都是美國利益優先，對其他參與國口惠而不實至，但美國合縱連橫的實力仍不容小覷。中國一定要有戰略定力和自信，也要有底線思維，絕不輕易打亂發展的步伐。