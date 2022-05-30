功夫茶：公屋單位續空置　港府臨別拒做事

古語有云︰「鳥之將死，其鳴也哀；人之將死，其言也善。」好多人去到最後階段，都會憑良心釋出善意，希望可以造福後人。偏偏現屆政府嘅有啲廢官，恃住任期即將結束，一係就我行我素、漠視民意、胡亂施政，一係就用影響下屆政府施政方針為藉口，大安旨意咁躺平，翹埋雙手，乜都唔做，真係可怒也！

話說本報早前以頭版報道，正當家吓有眾多基層苦苦輪候公屋之際，全港竟然有874個空置嘅公屋單位，出現有人冇屋住、有屋冇人住嘅荒謬情況，結果令輿論一片嘩然！一般嚟講，呢啲情況未被揭發，房屋署就梗係「闊佬懶理」，反正輪候公屋嘅又唔係加薪頻頻嘅公務員，空置咪空置，程序手續繼續慢慢做，基層喎，梗係慢慢等，政府又邊會理得你咁多！之不過，呢啲醜態一旦被發現，官員被踢一踢，通常都會郁一郁，反正本輪候冊長過閻王爺本生死簿，要填滿被空置嘅公屋，真係話都冇咁易！

殊不知，本報記者近日再到地理位置優越、偏偏係空置單位重災區嘅觀塘和樂邨實地視察，發現至少有12個單位仍然空置，完全冇入伙嘅迹象！有街坊仲透露，有啲單位經已空置咗一至兩年添！哇，咁耐冇人理，唔通啲空屋要留嚟畀老鼠匿？關注呢類情況嘅又點止東方，先前發表調查報告嘅團體都有繼續跟進事件，但都坦言，即使傳媒大量報道，至今仍未見房署積極跟進，仲形容房署啲答覆「都好行吓」。

「行」就梗㗎啦，何解呢？皆因就算畀市民鬧爆又好，啲高官隨時做多個幾月一係就唔撈，一係就調到其他部門，點會理咁多！查實公屋資源被浪費都唔係啲咩新鮮事，早喺2018年，申訴專員公署主動調查嗰陣，都發現87個屋邨設有2,462個儲物室，當中有39%屬空置嘅，數量達到大約959個，總面積仲超過10萬平方呎！最終，房署咪將部分儲物室改建成住宅單位囉！嗰陣仲肯做吓嘢，依家就做都唔肯做，甚至連回應同答覆都採取敷衍態度！

出現依家「踢一踢都唔肯郁一郁」嘅現象，好大程度上歸咎於「多一事不如少一事」嘅心態！新人事自然有新作風，臨近換屆，可能有啲部門覺得做多咗，下任上司唔鍾意咪大鑊！況且，回歸25年以嚟，爛攤子向來係一屆傳畀一屆，上手交低本身就一團糟，做唔完自然有人接手，留番畀下手又使乜怕唔太好，反正糧照出，仲有得加薪添！

講到底，唔肯做嘢又點止一、兩個部門！現屆政府口講就要「由亂及治」，實則就「無為而治」，奉行「少做少錯，唔做唔錯」嘅態度！以往本港經濟根基雄厚，拖幾個月都冇乜所謂，之但係如今嘅香港，百業委靡，黑幫橫行，港人真係仲願意等多個幾月，盼望新班子上場嗎？大家睇吓幾多人雞咁腳移民走人咪知囉！