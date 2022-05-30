世界視線：士氣低落無力戰　基輔奢望軍援救

俄軍近期加快軍事行動步伐，大有一舉拿下烏克蘭東部頓巴斯之勢，基輔亦承認戰況危急，再向北約國家開出軍援清單，希望獲得多管火箭炮。關鍵時刻，美國的立場出現搖擺，似有意答應基輔要求。俄烏開戰至今，烏軍源源不絕獲得外國武器，勝利天平卻向俄軍傾斜。歸根究柢，烏軍節節敗退主因是士氣低落，有再多武器亦無力回天。

在俄軍優勢火力打擊及穿插突進下，頓巴斯突出部的口袋缺口愈來愈窄，身處在內的烏軍因補給線切斷而無法取得彈藥糧食，士氣一落千丈，甚至發生指揮官射殺拒絕作戰士兵的情況，多支部隊出現厭戰情緒，要求最高統帥兼總統澤連斯基下達撤退命令。惟澤氏無意下令撤軍，認為有足夠武器便可扭轉劣勢，於是要求美國提供多管火箭炮。

美國最初以多管火箭炮彈藥成本高為由搪塞基輔的要求，但其後看見烏軍呈潰敗之勢，便開始探討在控制戰爭升級風險下，進一步援助基輔。因此，美國計劃提供低配版多管火箭炮，即不會供應遠射程火箭，以免烏軍攻擊俄羅斯境內目標。換言之，烏軍獲得夢寐以求的新武器後，射程可能沒有明顯改善，甚或與烏軍自身裝備的遠程火箭炮差不多，未必能左右戰局。

澤氏在病急亂投醫下寄望軍援打開新局面，反映出他迷信北約武器優勝，更從側面流露出他的觀點。他大概認為，只要有精良裝備便可以取勝，殊不知決定戰爭勝負關鍵因素是人，武器只是其次。前線有經驗烏軍士兵在高強度作戰中嚴重減員，新兵未經充分訓練便派往前線，加上補給困難及指揮官溜之大吉，軍隊士氣委靡不振。前線烏軍戰力成疑，大部分人缺乏作戰意志，縱使獲得新裝備亦不會善用，無心戀戰下隨時拋棄，轉眼成為俄軍戰利品。

事實上，美國援烏武器是留有一手，如榴彈炮便拆去電腦瞄準系統，導致威力大減。山姆大叔一方面向基輔大派定心丸，作出援助承諾，但暗中限制武器性能，防止戰爭升級當然是其中一個原因。更大原因可能是烏軍表現不濟，充當美援武器運輸隊，華府為了防止俄方獲得敏感技術而有所保留。