正論：基層打工仔悲歌　檢討工資一再拖

政府逐步放寬社交距離措施，市民行街睇戲食飯開始復常，但對於基層打工仔來說，有沒有放寬都不關他們事，因為正如一位64歲保安員所說，這些活動消費都是奢侈的。

這位受訪的保安員表示2009年他月入約6,500元，當時茶餐廳的堂食價錢約20多元，現在他月入雖升至一萬元，但茶餐廳的堂食價錢卻早已翻了一倍多，50多元一碟飯非日常可負擔。本港目前仍有約14,300工人，與他一樣，時薪只是約37.5元最低工資水平，而最低工資逾3年未有調整，團體指若計入未來一年物價升幅和通脹因素，法定最低工資水平應為每小時50元。面對通脹壓力，基層僱員生活朝不保夕。再加上調查發現，近六成人曾因為當局的強制措施而被迫停工，實在雪上加霜。

「其實700萬人的香港，加萬多人的人工，係咪真係咁大影響？」基層的咆哮，官員可以聽到嗎？勞工及福利局局長羅致光好像從來都是高高在上，聽不見來自社會基層的聲音，昨日在網誌表示，「最低工資委員會」正進行新一輪法定最低工資水平的檢討，在今年10月底前提交報告，讓行政長官會同行政會議作出決定，問題是到時特首都換了人，羅局長會否留在崗位也是未知之數，等於把火棒放給下一手，到時就算着火也不關自己事。

現時最低工資委員會的檢討都是每兩年進行一次，若有一次凍結時薪，就代表4年間不能提高最低工資，勞工界一直爭取「一年一檢」，但羅致光大耍太極，說在法例層面可以「一年一檢」，但按現行的機制所需的工作，只能在每兩年檢討一次的框架下完成，又或是要改為以方程式調整最低工資水平。說來說去，都是推搪，堅拒一年一檢。大家都知道商界反對聲不絕，羅致光顯然是拖延時間，免得左右做人難。

羅致光隨時拍拍屁股走人，大說風涼話，稱凡事只看誰的「拳頭」大，誰人大聲誰正確，社會便只會分歧加深甚或撕裂，敢問一聲，現在政府多種苛刻防疫措施，強迫市民遵守，這不是「誰大誰惡誰正確」嗎？是否曲線指政府在製造社會分歧？當局若有心幫助基層打工仔，最起碼就是一年檢討最低工資一次，讓他們工資不用動輒凍結3、4年。

近日公務員加薪又成為城中話題，昨日又有官員說要考慮公務員士氣問題，如果覺得一向薪高糧準，不受經濟氣候或疫情影響收入的公僕，有需要加薪，那收入最低工資的打工仔，更加有理由調整薪金。社區組織協會進行網上問卷調查，25%基層勞工在疫下工資下降，有一半受訪者指僱主沒有出糧，其中10%受訪者更稱曾捱餓。平時已經入不敷支，家無剩錢，到了困難時刻，最受苦都是基層。增加最低工資未必令基層可以食飽飯，但是可以讓他們活得更有尊嚴。百物騰貴，盤飧市遠無兼味，樽酒家貧只舊醅，基層望着堂食餐牌興嘆，市民對於「何不食肉糜」的廢官，只有不住的嘆氣！