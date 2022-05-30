為保霸權，美國是以中國、俄羅斯為敵，這是美國精英的共識。聯俄抗華，抑或聯華抗俄，都是依當年聯華對付日本、蘇聯一樣，只是運用權術，把弄中、俄，其中的分別是俄羅斯是美國當前威脅，中國則是長期競爭對手，且實力遠大於俄羅斯。但近來美國軍方及民間智囊有意見認為，不應把對付中、俄定先後輕重次序，而應一併對付。背後的思想是美國強大，不畏兩面作戰，兩面同時作戰可免讓中、俄任何一方趁機強大，難以應付。美國近來在烏克蘭對付俄羅斯之餘，在東亞頻仍組織力量圍堵中國，北約的範圍也開始擴展歐洲以外，涉足亞洲，正是這樣戰略的表現。

可惜，美國在烏克蘭不能打倒俄羅斯。烏克蘭戰爭失敗的話，俄羅斯可穩住陣腳，且衝擊美國在歐洲的防線。不單止攻俄失敗，美國拼湊起來的反俄陣營也有機會瀕臨瓦解，德、法、意等國可帶動歐盟與俄和解，以至合作，美國的歐洲戰線便崩潰。西線出問題，東線怎樣可繼續同時壓迫中國呢？

拜登訪問亞洲，應是原來雙線作戰的戰略部署，可是如今形勢已變，美國便不能不再強調與中國的競爭與合作，用假意合作來掩飾其與華競爭中的殊死戰性質。

烏克蘭戰敗，對美國沒多大損失，怕的是戰敗後在政治上的骨牌效應，美國還需阻止歐盟和德法意與俄的和解與可能合作。美國可從烏國撤出，在歐洲東線還會重兵駐防，用顏色革命顛覆俄羅斯及其盟友，也會包括戰後的烏克蘭。一是堅持對俄壓迫；二是約束歐洲盟國，北約的作用還會加強，美國對德國的壓力也應會加重，以防德國帶領歐盟離心。美國對歐盟各國內部的政治干預也會加劇，以推動極右政治勢力的發展來重組對俄國的攻擊。

西線加強，東線不會放鬆，為彌補西線的弱勢，也為維持美國在國際上的霸權聲勢，必然帶領澳洲、日本對付中國，台灣問題亦不會放過。只是，似乎在西線失利之後，美國要重整東線對華的戰略需時。在這個窗口時期，中國的外交重點便是穩定與東盟的各種關係，以東盟替代歐盟，以守為攻。另外，在南太平洋組織安全聯盟，牽制澳洲，在南海進一步建島設防，準備戰爭，以攻為守。

今後一、兩年可能是美國戰略的調整期，金融、經濟問題也會使之自顧不暇。其後將會矛盾惡化，鬥爭激化。