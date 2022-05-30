香港律政司舉辦《基本法》法律論壇，發言者眾，多官方高層人士，有行政長官、全國港澳研究會會長等等，發言重點圍繞國家安全問題，用好法律武器實現「由治而興」，解決「一國兩制」和《基本法》實施的新情況及新問題，絕不容許任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和《基本法》權威、利用香港對內地作滲透破壞，堅定落實「總體國家安全觀」等等。

律政司也請來香港終審法院非常任法官陳兆愷，他說自己出任法官30多年，審理案件或委任法官及司法人員時，從未受任何干預，包括中央政府及港府，「我可以第一手做證人證明（司法獨立）」。他還說，本港的司法獨立及終審權可增加外資信心，因為案件不會轉介至中央最高人民法院云云。

陳兆愷的發言基調可謂自成一格，他最關心「司法獨立」，最強調「司法獨立」。在論壇語境下，他似乎在暗示《港區國安法》實施後，香港的「司法獨立」受到影響，他要以30多年的法官經歷「做第一手證明」。他的「審理案件或委任法官及司法人員時，從未受任何人干預」，其作用似是在提醒諸位，今後不管怎麼用法律武器「落實總體國家安全觀」、解決「一國兩制」和《基本法》實施的新情況及新問題，都不可影響「司法獨立」！

所謂「司法獨立」，任何人都可以講說得堂堂皇皇，尤其是司法中人更可把它當成「捍衞法治」，包括司法界自身利益、權力的工具，當成他們以自家立場、意識形態辦案的障眼法。因此，對「司法獨立」，我們不能只聽司法中人怎麼說，更要看怎麼做，尤其是在關乎國家利益和安全問題上。

回歸20多年，香港「司法獨立」是怎麼表現的？司法中人在不受干預的情況下幹了甚麼？有盡忠盡職地維護了國家利益和安全嗎？

陳兆愷認為，本港案件不會轉介至中央最高人民法院，故外資對本港司法獨立及終審權有信心，這又有甚麼弦外之音？