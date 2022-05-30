一直以來，不少香港人和海外華人對中國內地總是抱着很深的政治偏見，這固然是因為長期受到西方反華宣傳的影響，也是因為中國曾經百年積弱，加上新中國成立後確實走過一些彎路，令華人有一種永遠不如西方人的民族自卑感。但近年隨着中國日益崛起，不少華人的政治偏見正逐漸扭轉，民族自卑感也正逐漸消失。尤其當他們明白過去嚮往的西方生活方式，其實是建立在殖民掠奪之上，當他們發現宣揚普世價值的美國，為了維護本身霸權而不擇手段打壓其他國家，許多人對西方那一套開始產生深深的懷疑。

畢竟時代不同了，曾經被西方人看不起的中國人，憑着自己辛勤努力，將一窮二白的國家發展成世界第二大經濟體，而且可望在不久的將來超越美國成為第一大經濟體，單是這一點，就足以令海外華人感到自豪，也足以促使他們重新認識自己的民族。由於歷史的原因，他們也許對中共沒有好感，甚至有很深的敵意，但誰也不能否認，中共確實帶領國家走向獨立自主和繁榮富強，帶領中華民族逐步實現偉大復興。他們也知道，只有繼續循着民族復興的道路走下去，才能徹底扭轉東方人被西方人欺凌的歷史，海外華人也才能得到真正的尊重。

最重要的是，中國的崛起並不是走西方殖民主義和帝國主義侵略和擴張的老路，而是在自己內部消化各種錯綜複雜的問題，既保持社會基本穩定，更成為帶動全球經濟增長的主要動力及世界和平穩定的中流砥柱，這不僅是世界奇迹，更是其他新興國家的榜樣，具有劃時代意義。

反觀西方國家，過去靠掠奪全球財富壯大自己，現在依然改變不了霸權心態，還想繼續主宰奴役世界。然而時移世易，隨着中國強勢崛起，西方再也不可能為所欲為，於是將中國視為最大阻礙，必欲除之而後快。這些年美國千方百計打壓遏制中國，就是因為東方睡獅已經醒來，令其霸權受到威脅。

老美的心態就是不准別人日子過得好，尤其不准別人超過自己，奧巴馬說「美國永遠當老大」，特朗普說「美國第一」，拜登說「美國回來了」，無不反映這種扭曲的心態。須知歷史上從來沒有一個國家可以永遠稱霸世界，美國也逃不過物極必反、盛極而衰的自然規律，今天看不起中國，明天將惹不起中國。