日本下月中開放外國旅行團入境，香港被列為低風險「藍組」，入境者不論有否接種疫苗，抵達當地後均毋須檢測或隔離，但回港後仍要隔離7天。正如筆者前述，日本旅行團就算索價3、4萬元一位，一樣會有港人報名，但回港要在酒店隔離7天，整個行程動輒耗時逾20天，便是強一般打工仔所難。說疫後旅遊是富人專利，絕非虛言。

商經局局長邱騰華被問到會否容許港人居家隔離，他即聲稱本港首要考慮是防疫，難以因經濟原因而妥協，病毒不會避開回港旅客，須確保旅遊回港市民在安全情況下隔離，減低社區傳播風險云云。加上早前林鄭揚言沒有條件或計劃進一步放寬外防輸入措施，可見想在7‧1前旅遊，回港隔離7天絕難幸免，何況航班熔斷機制繼續存在，港人外遊隨時要冒上「有機去、冇機返」的風險。

一葉知秋。局長說不會因為經濟原因而讓防疫措施作出妥協，問題是經濟不等人，例如本月中實施第二階段放寬社交距離措施，包括恢復郵輪公海遊，但至今沒有郵輪公司復辦。實際上，星夢郵輪集團早前已申請清盤，皇家加勒比國際遊輪旗下的「海洋光譜號」亦撤出香港，轉移業務至新加坡，如此種種，均反映極度嚴苛的社交距離措施極度趕客，一些國際級旅遊集團對香港敬而遠之。港官直到今天仍將防疫掛在嘴邊，絲毫不看看經濟疲不能興的實情，不僅堅離地，直情不顧業界生死。

港官做又三十六，唔做又三十六，經濟是否差到貼地，他們一樣得享高薪厚祿，自然不會明白業界和打工仔之苦。疫情下百業蕭條，民生維艱，唯獨疫苗公司、檢測公司和隔離酒店賺個盆滿缽滿，即使疫情早已放緩，港府對這三個行業「放水」依然絕不手軟，豈不怪哉！