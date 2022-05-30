俄羅斯與烏克蘭之戰，讓不少西方民主陣營的人日夕掛懷，在他們當中，絕大部分人希望俄羅斯會輸，只有極少數人希望俄國能贏，但是那極少數人，很可能才是真正的智者。譬如基辛格，這位世界外交界的教父級人物，他就期望莫斯科能夠盡快勝出。老人家甚至甘冒天下之大不韙，公開呼籲烏克蘭總統澤連斯基，馬上割地求和。

基辛格的言論一出，不少民主自由的鬥士都表現得暴跳如雷，將這位美國前國務卿罵得狗血噴頭，說他是民主陣營的叛徒。基辛格被罵是正常的，燕雀與鴻鵠眼界不同，鴻鵠的主張，燕雀看不順眼，是其理固然之事，否則如何能見出彼此間有高下之別？

真正老成謀國的人，才能像基辛格般，一出言就切中肯綮，既為烏克蘭，也為全球的長遠利益設想。至於澤連斯基之流，量材而用，我勸他還是回去演戲算了。

環顧全球，沒有任何一個國家能夠戰勝俄羅斯，美國和中國也不行，充其量是打個兩敗俱傷、與汝偕亡而已。既然美、中兩國做不到，烏克蘭就更不可能。烏國對俄國，最後能戰勝的機會是零，互相毀滅對方的機會亦是零，因為基輔並無可動用的核武。這場仗打下去，結果只得一個，就是以烏克蘭戰敗告終。既然早晚都要輸，烏克蘭何不及早言和，以免生靈塗炭？

俄羅斯是不可能罷手的，西方的當權者大多愚昧，看不通這一點，如今還不停軍事援助烏國。他們卻不知西方的軍援一旦過了頭，俄國發覺用常規武器不足以支撐，就可能會動用核武。基辛格正是看通了這一關節，才希望俄軍能及早取勝，以避免一場核戰之災！