荷里活一齣以戰機機師為題的電影近日在全球陸續上映，相比起上世紀80、90年代那些大美國主義荷里活製作，此片的政治宣傳已是極微，但還是躲不過黃絲KOL的鼠目寸光，遭借題發揮拿來吹奏如何印證了美國在空戰技術上完勝中國。這班黃頭黃腦之人示範了以拍攝「飛機片」來談論戰機機師片，胡鬧之餘倒也滑稽惹笑。

魯迅曾說過，「群眾，尤其是中國的，永遠是戲劇的看客。」黃KOL就是名副其實的群眾看客。黃KOL聲稱有內地網民表現玻璃心，拿內地《戰狼》電影系列與上述戰機機師電影相提並論，嘲諷「戰狼」有否為中國帶來參軍熱潮，嘻嘻哈哈的說個不亦樂乎。

大談戰機機師電影的上一集激發投考海軍機師熱潮，即等於迄今還在說電視劇《新紮師兄》當年是如何令投考警隊人數大增，拜託，俱往矣。請留意現今戰爭已朝無人機戰術發展，何況美國國防部關於美軍現役人員自殺率近年創歷史新高的報告，難道這位黃KOL竟懵然不知嗎？再說，時下一代好逸惡勞，情願拍網片亂噏印印腳坐享廣告分成，在薄有名氣後獲邀代言產品、試玩試食，也不願歷經嚴苛訓練、考取資格，成功入職後還得聽從上級指揮。

黃KOL談論片中新式戰機如何厲害、機師技術如何超凡，因而草率地下結論，指現實中美軍也必能壓倒中國，此等時評亦教人失笑。美國窮兵黷武是無可置疑，但知否中國高超音速武器曝光，令美國智庫一度驚嘆美軍尚無有效防禦武器應對？姑且便當這是美方麻痹對手的外交策略，但美軍誤炸平民不知凡幾，枉死的婦孺銘刻着美軍定點攻擊不是地圖錯、情報錯，便是錯誤解讀影像，戰機高速飛行纏鬥下要做到精準殲敵？可以，在水銀燈下吧。