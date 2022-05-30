市區重建局日前公布啟動九龍城「衙前圍道/賈炳達道」大型重建項目，共涉及3個地盤共3.7萬平方米，可建4,350個中小型單位，料2036至2037年落成。重建範圍包括九龍城街市，當局將會興建新政府綜合大樓進行安置，並增加更多社福和康體設施。

筆者作為市建局非執行董事以及立法會議員，一直跟進相關重建事宜。該區舊樓「三無大廈」老化嚴重，日久失修又無升降機，環境惡劣問題存在已久，加上社區設施配套不足，居民普遍希望重建。筆者期望當局可加快重建進度，並表達以下幾點關注。首先，九龍城街市是市民的集體回憶，周邊亦有很多歷史悠久的特色小店，潮州和泰國族群聚居，亦是九龍城文化特色所在，因此除了要做好新舊街市的無縫交接，當局亦要主動接洽街市舖戶以及受影響的泰國和潮州店舖，讓他們日後都可以在原區經營，以延續九龍城的社區特色。

其次，該重建項目時間跨度長，市民憂慮收購後與落成前的空窗期會有大量單位空置，令區內環境衞生及治安問題惡化，政府必須正視，盡量壓縮發展時間，加快重建步伐。第三，當局要妥善處理受收購影響居民的安置及搬遷安排，顧及區內劏房戶的需要，建議當局加強外展工作，多落區向市民解說，對受影響的業戶有合理的賠償及安置。

第四，改善交通、地區設施是居民對重建的主要訴求。筆者期望項目可以落實多項小區規劃的願景，包括透過重新規劃土地，增加社區設施和綠化空間；隨着新鐵路站開通以及啟德體育園於明年落成，區內人流及車流將會上升，建議重建項目要盡快拓展道路及優化行人通道，增加更多車位，做好交通配套，締造宜居和易行的社區環境。