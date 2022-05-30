新一屆特區政府最高管治金字塔的頂層建構，已進入日以繼夜埋班的緊張時刻。筆者作為曾經歷過三級議會參與服務和兩個朝代議會的過來人，最痛心的是目睹本屆政府的沉淪，愛國愛港陣營20多年的經營被破壞與糟蹋，雖有《港區國安法》力挽狂瀾，但「一國兩制、港人治港」已元氣大傷。更可惜的是，香港社會內部未見有認真的反思，吸取寶貴和難得的經驗教訓，又要匆匆選舉和籌組第6屆特區政府了。

惟望新一屆政府7月1日展開施政後，各有關方面能經一事長一智，結合新一屆政府施政的同時，好好地總結第5屆政府及高官問責制存在的缺陷，制訂改革措施，訂定改革的結果為目標，爭取最大限度地避免重複犯錯或減少施政失誤。基於此，謹向新一屆特區政府提出六項改革高官問責制建議：

改革一，必須重設中央政策組性質的智囊團輔助管治，為政府施政出謀劃策，當政府的順風耳千里眼，減少盲目性，提高預見性，增強宏觀和微觀前瞻的謀劃和管控力。改革二，必須有政府智庫，加強調查研究和廣泛深入的分析，與國策接軌，與大灣區融合，與國際鬥爭周旋。改革三，行政會議要成為施政的指揮部和改革的火車頭，而非政治酬庸分餅仔。行會人數貴精不貴多，重質不重量，行會記錄應備存中央政府完整貫徹《基本法》。

改革四，設立高官問責制的諫官，加強自身監察機制的監察鏡子，整衣冠、端容貌、除污垢。

改革五，訂立高官問責制的獎懲制度和執行機制，身先士卒，杜絕官官相護的奸庸懶政。

改革六，訂立政府部門的秘書長署長級等部門首長高官的獎懲制度，杜絕幹好幹壞一個樣的庸政懶政官僚作風，並與考勤升級或貶謫掛鈎。