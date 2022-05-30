有人說，生活就像淋浴，方向轉錯，水深火熱。老朽就覺得，搭錯國泰機，隨時冇得飛，那倒是錯得好，起碼不必方向轉錯，落得水深火熱！各位，國泰糗事時有所聞，不！係常有所聞，老朽已經聽到雙耳起繭！想飛，有得揀，老朽必定唔會揀愈做愈燶、早已喺全球最佳航空公司排名跌出三甲嘅國泰航空！

國泰又有糗事喇，今趟係20名乘客行李失蹤！據本報接獲港大一客席助理教授投訴，佢早幾日乘坐澳航從悉尼經墨爾本轉乘國泰CX104航班返港，航班延誤、安排混亂都冇乜所謂咯，最慘係佢花費兩萬多元由澳洲回港，卻接到國泰通知：行李不見了！教授宅心仁厚，以為「偶有錯漏，可以諒解」，豈料追問之下，原來同班機約有20人嘅行李集體不見了！幾經追問，國泰員工一味耍手擰頭：唔知！問預計要等幾耐？就話：可能要3日至4日！

教授無奈，直言國泰愈做愈燶，咁大間公司咁樣運作真係好荒謬！佢只能兩手空空入檢疫酒店，更不禁反問：「依家疫情要隔離7日，無行李點隔離啊？」教授患有濕疹，需要每日一至兩次塗抹藥膏，放喺行李中，依家冇得用，憂皮膚炎惡化！

各位，易地而處，兩手空空去酒店隔離7日坐疫監，唔閉翳無奈就假！除咗內衣褲、日常用品，如果係女乘客就更加麻煩，如卸妝用品、唔同日子唔同需要嘅M巾之類，依家全部「揦手唔成勢」！喂吖，作為一間有規模嘅航空公司，怎能「一問三不知」？對需要檢疫7日而無行李嘅搭客，你哋即使冇提及會對受影響嘅乘客作出補償，是否應對乘客有啲啲支援？譬如話藥物，即使冇同一牌子，係唔係應該問吓客人可否用第二隻代替之類？一間不以客為尊嘅航空公司，仲唔見過鬼都怕黑！