「天線得得B」事件，本是店舖管理的小風波，但因拼集了多項話題元素，過程亦見峰迴路轉，令事件一夜「洗版」爆紅並榮登國際「大花邊」，更湧現眾多「花生友」、「抽水客」和眾多虛實未明的爭議。雖然「負皮」已暫止，由其引發的蝴蝶效應仍然未停，務須認真檢覈相關的法理情，防堵社情話語被誤導。

《天線得得B》是一套為1到5歲幼兒製作的英國節目，由1997年到2001年在全球多個國家和地區播放，是部分港人的童年回憶。劇中的4名主角各有名字角色和代表4種不同的弱勢社群，而今次被砸碎的1.8米模型公仔，則是其中名叫Laa-Laa的一個。

突如其來的「挨跌」、天價「和解金」、驚懼失措的小孩，以及「碰瓷陷阱」等種種質疑和關切，加上隨意性的批評，令小風波頓成大震撼，不但本地和國際媒體關注報道，KOL們更從兒童心理、店舖管理、奢侈品保險、法律責任、企業公關以及股票財技等炫耀識見和「抽水」揚名，令人眼花繚亂，但這與公眾何干？現時最需要做的，其實是反躬自省，查找事實真相和長遠因應之道。

第一，作為法治之區，任何人和事都沒有「免罪金牌」，都必須依法守法和違法必究。但10歲以下幼童，因年齡關係而被假定「不能有犯罪意圖」，然而刑事責任可免，民事責任未除，仍可依法依責地被追究。至於幼童有否足夠的財政能力去承擔責任，則屬「以法論法」之外的考量。建議政府、學校和社會團體加強推廣法律普及的公民教育，讓市民特別是年輕學生知法守法，而不易偏聽、偏信和故走偏鋒。

第二，若結合考慮年前「黑暴事件」中走上最前線的「娃娃兵」，不難發現簡單按年齡劃設卸責等級的做法過於粗糙和危險，容易被「有心人」利用，將罪犯暴徒「幼童化」，這既不人道，貽禍亦更深。建議修訂《少年犯條例》或設定量刑指引，明確強調「罪與罰」要對等的原則，並要指出年齡只是其中的重要考慮因素，而不是定罪量刑的硬規範。同時，正因為他們年幼需要接受保護，更要究查其身後的「監護人」和「指導者」，避免這些幼童淪為「頂罪炮灰」。

第三，事件中的家長，當然要承擔監護、管教和代為賠償的責任，亦要處理兒童心理的事務，但因不屬公事、刑事，外人無從置喙，唯一可做的是要求政府修例或實務指引，明確規範父母或其他監管者的工作和責任，並增撥資源加強指導和支援。

第四，涉事商店的店舖擺設、人流管理、員工態度和索賠高低，只與其客戶和索賠對象有關，至於其他人，試問干卿底事？況且，公司的品牌形象非但未損，股價更曾在事件曝光後一日內飆升85%，最大得益者更有指是公司的主要股東，可見市場內外「心態兩個樣」，大家再「仗義」發聲時要小心，避免無端替人「抬轎」。