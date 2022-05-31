功夫茶：修改性罪純靠嚇　屢現不公怎執法

本港貴為法治社會，法律條文未能因時制宜，司法體系建設落後，處處殘留港英殖民色彩，要求改革嘅呼聲愈嚟愈高。儘管港府經已逐步開展修法工作，之不過進度緩慢，而且未能盡納各界意見，結果每每修法，坊間總係毀譽參半，認為港府「做啲唔做啲」。查實既然要改革，梗係要盡善盡美，功夫茶都唔係好明港府有乜顧忌。

話說香港法律改革委員會尋日發表咗《性罪行檢討中的判刑及相關事項》報告書，就《檢討實質的性罪行》報告書所建議訂立各項罪行嘅刑罰，改革香港性罪犯嘅治療同自新服務，以及優化性罪行定罪紀錄查核機制呢3方面，提出咗最終建議。其中最受爭議嘅，莫過於法改會提倡優化現行性罪行定罪紀錄查核機制時，只係提出將機制擴展至涵蓋所有現有僱員、自僱人士同志願工作者，將查核機制範圍擴至最大，但對於坊間認為要將查核機制改為強制機制，法改會只係建議港府喺「適當時間」進行評估。

呢嗱！呢份報告書一出，就有議員形容「感到失望」，仲坦言「我睇唔到有咩原因，唔建議納為強制機制」，可以話係非常到肉！假如港府只係單純擴展機制嘅涵蓋範圍，但唔強制機構或組織查閱相關紀錄，無疑係自製法律漏洞，令有心人可以趁虛而入，唔通又要等到有人因此受害，港府先再作檢討嗎？更何況，呢個查核機制都推行咗近10年，至今仍有好多公司、機構或組織，因為認定無需要、懶得查抑或慳錢等原因，而唔查閱相關紀錄，間接令到好多人受害，而且受害人往往係兒童或者一啲精神上無行為能力嘅人士；港府何解唔行多步，以避免再有悲劇發生呢？

的而且確，一旦改為強制機制，無疑抹殺咗一啲更生人士嘅求職機會，亦有可能將更生人士推上絕路；之但係，港府只要適度地為更生人士提供協助，經已能將傷害減至最低。況且，所謂「嚴刑峻法」嘅最大意義，在於震懾潛在嘅罪犯，增加犯罪成本，以打消佢哋犯罪嘅念頭！講到尾，無論刑罰提升至幾高都好，只要市民行得正企得正，唔犯法又有何畏懼！

之不過，本港現時治安每況愈下，罪惡頻生，原因不在於刑罰太輕，而係有啲部門「有法不依，執法不嚴，違法不究」，而且司法屢現不公情況，就好似喺所有法律條文嘅底下，加多咗句「香港政府保留最終解釋權」咁，市民又點會唔擔心、唔恐懼呢？例如有啲大好青年無啦啦畀人屈做替死鬼，又例如有條屎塔蓋公然犯法，最終都係不了了之咁；只要呢啲情況一日未解決，港人又點會信香港係一個法治社會呢？港府繼續喺啲法例上整色整水，其實冇乜意思，都唔執法，一味靠嚇，點會有人知驚呢？