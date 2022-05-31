產評：世界新秩序重建　港元聯匯勢跟變

美國主導反全球化疊加疫情，嚴重打擊供應鏈，本已讓全球經濟七勞八傷，詎料俄烏衝突演變成長期戰事，能源、糧食、債務、通脹危機接踵而至。其實凡此種種，離不開美國經濟衰落、美元信用下降，驅使世界利益重新洗牌，以重構可持續發展的國際新秩序。香港作為國際都會，又處於中美博弈夾縫，得居安思危，尤其全球去美元化之下，港元聯匯絕非一成不變，得及早制訂預案，確保香港金融制度穩定。

上世紀二戰後，美元得天下，國際政經格局都由美國說了算。可隨着中國崛起成第二大經濟體，帶動亞洲興起，反觀歐美長年呆滯，世界發展不平衡早已存在，而美元霸權衰落引發的國際事端，正為這場世界再平衡揭開序幕。

美國前朝特朗普政府開打中美貿易戰，就是想遏止中國崛起；現屆拜登政府積極藉着俄烏衝突引發的能源危機逼歐洲歸隊，共同祭出史上最嚴厲金融制裁，劍指這幾年一直奉行的去美元化，且與中國關係密切的俄國。中美爭霸這發展路線已清晰可見，亦無法逆轉，各地都得因應新的世界脈絡來調整戰略，香港作為國際金融中心得思考怎應變。

疫情及俄烏衝突正加劇全球經濟危機，歐、美既要行分裂路線，又沒有板斧救市，不排除以一（實）戰稱霸。近日拜登亞洲之行高調展示印太戰略，更以台海局勢挑釁，其意圖不難猜測。

可亞洲諸地都明白，區內經濟要真正走出疫情而復甦起來，中國這個龍頭誠然不能缺席，若配合美國在亞洲攪局，不見得符合自身利益。典型例子是印度，一方面不抗拒美國政治派對，另方面繼續買俄油，更研議印俄貨幣互通的貿易結算系統；再看中印雙邊貿易在2021至2022財年按年增44%，印度方面貿易逆差更增至770億美元，遠高於上一財年450億美元，說明中印雙邊未受地緣政治影響，經貿合作符合各自利益才是大道理。

隨着全球通脹來襲，糧食和能源短缺，各地更須加強經貿合作來應對。中、印、俄繼續務實交往，憑着全球主要能源和糧食國，以及兩大人口國，供需端互補，足以支持亞洲發展，長遠不難經營出能抗衡發展呈衰退的歐美西方體系。

貨幣作為服務實體經濟的工具，在上述經貿巨變下離不開大洗牌，去美元化將逐漸成主軸。長遠當美元在全球經貿交易佔比不斷下降，擔心美元制裁反而是其次，須否繼續與美元掛鈎，如何優化港元貨幣制度，以更好地配合經濟發展，才是港府應主動檢視和制訂預案的重中之重事項。