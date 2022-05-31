正論：全城怒轟房屋署　單位空置不可恕

有屋冇人住，有人冇屋住，特區末世亂象紛呈，東方為民請命，早前頭版報道全港公屋大量空置，再跟進直擊重災區觀塘和樂邨，事實擺在眼前，引起全城激憤，紛紛向本報揭發其他屋邨空置浪費情況，一石激起千重浪，群情洶湧，政府如何向市民交代？

香港寸金尺土，市區公屋買少見少，一個公屋單位是不少人夢寐以求的安樂窩，鄰近港鐵站的彩虹邨卻被發現邨內有不少單位丟空多時，市民舉報指空置維持至少有一年以上，不明當局為何容許這現象出現。正如這位熱心人所言，不少人輪候公屋無期，要付出貴租才可以在市區有瓦遮頭，有些租不起一個單位，惟有每月用至少4,000元租住劏房，由於居住環境侷促，患有情緒病的大有人在，炎夏來臨，劏房戶處境更加難耐。

大埔也是新界熱門居住地，廣福邨位置四通八達，亦是不少基層心中理想家園，但有市民單靠「目測」已發現屋邨內有大量「吉屋」，最少數十間，相信實際數字遠超此數，就看當局會不會正式向外公布，抑或繼續黑箱作業，瞞騙市民。若要人不知，除非己莫為，就以彩虹邨為例，因為每座層數不多，加上附設騎樓，單位情況一目了然，普通人在附近出入都會留意，房署職員又怎會不知？

暴殄天物，視若無睹，官僚與民為敵，公屋輪候時間屢創新高，平均超過6年才能上樓，原來大量公屋空置沒有人住，政府被傳媒揭發，依然厚顏，房屋署成為眾矢之的，早前回應，稱單位會收回期間可因不同原因出現短暫空置情況，如翻新工程或整修，屬正常現象。今時今日，政府民望低迷，還大耍官腔，未有對公眾道歉，一貫「事不關己」的態度，實在令人齒冷，難怪市民更加心灰意冷。

市區公屋空置不可思議，不單止輪候冊上申請者爭逐，即將被拆遷的石籬中轉屋居民，不想調遷至屯門寶田中轉屋，市區空置的單位可用作安置居民的臨時中轉房屋，關注團體作出建議，但房署卻未有考慮。運輸及房屋局局長陳帆日前大鑼大鼓發表網誌，聲稱港府現時已覓得約350公頃土地，足以興建33萬個公營房屋單位，可滿足未來10年30.1萬個公營房屋的需求，當局亦將推出逾2萬個過渡性房屋單位。然而這些都是期票，何時兌現成問題，而且遠水不能救近火，怎及現成的公屋單位可以解基層住屋之困？

若非本報揭穿房署西洋鏡，市民還被蒙在鼓裏，以為是純粹公屋供不應求。官僚文化像病毒散播全個政府，市民急政府不急，明明可以特事特辦，就例牌拖延，大玩程序作擋箭牌。空置公屋一個都嫌多，把這些單位編配給有需要人士，本來是最基本工作，房署也不能做到，大家明白為何公屋輪候期會愈來愈長吧！