世界視線：大愛收容烏難民　歐洲國家吃不消

俄烏戰爭爆發後，550萬烏克蘭人為了逃避戰火，進入歐洲多國避難。戰事至今未有平息迹象，難民歸家遙遙無期，收容他們的國家感到財政壓力日增，在長貧難顧下紛紛出招逼烏國難民投入勞動力市場，讓他們自食其力。

為迎接夏季旅遊旺季，原本免費住在保加利亞高級度假酒店的3.5萬名烏國難民遷往內陸居住，騰出酒店房間接待遊客，每人每日津貼從20歐元（約168港元）減至只有7.5歐元（約63港元）。保加利亞本月中宣布，下月前沒有工作且無法自費住宿的難民將安排集體居住，並為他們提供工作崗位。波蘭接收最多330萬名難民，導致住屋、教育及醫療資源緊張，引起不少波蘭人反感。有見及此，華沙決定停止向難民發放津貼，並放寬難民工作要求。

捷克則選擇收緊現有福利，規定難民如無法在指定時間內找到工作，將失去食宿補貼、醫療保險等。荷蘭及德國亦降低就業門檻，簡化程序，讓市場從難民中吸納勞動力。為了讓烏難民自食其力，把他們納入勞動市場無可厚非，但仔細一想便會發現其中隱憂。難民投入某國市場後，無可避免會與本國人形成競爭，久而久之會出現摩擦及衝突，甚至為排外主義提供助燃劑，終有一日連帶其他外來移民亦會受到池魚之殃。

事實上，歐洲多國民眾對烏難民聞之色變。捷克首都布拉格有商店貼出告示，列明不歡迎烏克蘭人內進。有業主更指不會把房屋租予烏難民，因為對方在屋內留下納粹符號塗鴉及四處破壞。奧地利首都維也納日前有烏克蘭司機把座駕泊在酒店外的士候車區，毆傷兩名的士司機。連串事件反映歐洲民眾與烏克蘭人嫌隙漸生，已失去當初的大愛包容。

歐洲國家口頭上協助烏難民就業，但實際上可動用的資源會隨不同國家經濟差異有分別。假如缺乏足夠就業輔導資源，相信不少烏難民或因走投無路被迫投身影子經濟，即從事走私、販毒及黑工等不法勾當。在現實問題前，歐洲多國均不願無條件伺候烏難民，而是要求他們自力更生及盡快工作，以減輕不斷萎縮的荷包負擔。