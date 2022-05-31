香港黑暴被平息，《港區國安法》實施，中央全面管治權深化落實，英國在香港經營150年的勢力，它在97前部署的「光榮撤退」，試圖長期維護英國在港利益的勢力，正在被拔起和清理，英國對香港的影響力將歸零。對此，英倫是氣急敗壞、不願看到的，然而沒有辦法，是它自己找的。

在中英談判香港回歸和「一國兩制」解決香港問題時，北京給足了英倫面子，能滿足的盡量滿足，能保障的利益盡量保障，這都是為了中英合作共同維護香港過渡期的政權順利交接，以及97後香港長期繁榮穩定；香港的利益、中國的利益、英國的利益，都在這條大道上、正道上，大家要相向而行。

然而，英國人偏偏要搞歪門邪道、偏偏要貪得無厭、偏偏要抱着大英帝國殖民主義者的傲慢自大不放，當美國的特朗普、拜登對中國開打「國運之戰」，誓要把中國一舉擊倒之時，英倫以為天賜良機，只要跟着美國一齊打中國、壓中國，就可以逼中國在香港讓出更多更大的利益；以為只要「顏色革命」成功，令香港脫離中國，就可以讓香港「重回大英帝國的懷抱」。

英倫一直清楚，97後的香港幾乎完整保存着英國留下的各方面制度，其在香港行政、立法、司法、教育和上層建築領域，具有深厚的政治力量、人文力量，「顏色革命」若能成功，香港回到「港英時代」那種由英倫說了算的管治狀況完全可能！

在這種似乎「很有根據」的妄想支配下，英倫陷入了瘋狂，從支持暴亂、反《港區國安法》、營救反中亂港分子、制裁香港、製造煽惑香港移民潮，到不顧它的「潛伏人員」魚死網破地攬炒「爆料」，英倫爛招、昏招盡出。然而，其結果正如毛主席所言：「搗亂，失敗；再搗亂，再失敗，直至滅亡！」這是一切反動派的行為邏輯，英倫絕不例外。英倫在香港的一切殖民地政治影響、文化影響必隨之灰飛煙滅。