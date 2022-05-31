「看到很多孩子就這樣走」，台灣藝人郭彥均在社交網分享與醫護人員的對話，提到當地新冠疫情持續惡化，不少孩子病歿。結果引起軒然大波，當局指相關內容為不實謠言，引起社會恐慌，表明究責查辦。坊間質疑打壓言論自由，藍營更批評蔡英文政府將矛頭放在「說真話」的人，而非解決醫療問題，是用司法威嚇人民。

毫無疑問，台灣當局確實是小題大做。當地疫情嚴重，最近這段時間每天都有數萬宗確診病例，死亡人數更已連續多天破百，當中包括孩子，這些都是事實，怎能說是謠言？如何究責查辦？面對疫情持續蔓延，台灣當局不是想辦法控制疫情，反而浪費時間在這種無聊的口舌之爭，這不是本末倒置嗎？難怪被質疑企圖轉移視線，推卸防疫不力的責任。

早前香港疫情失控，上海也封城檢疫，台灣當局隔岸觀火，老神在在，以為寶島可以獨善其身。沒想到厄運這麼快降臨，當香港疫情漸趨緩和，上海也陸續恢復正常運作，反而台灣陷於水深火熱，真可謂風水輪流轉。香港被第5波疫情搞得焦頭爛額，死病枕藉，主要是因為官僚麻痹大意，防疫疏漏，如果台灣能夠引以為鑑，加強防範，何至於如此狼狽？其實去年台灣也爆發過嚴重疫情，搞得手忙腳亂，如今面對新一波疫情，同樣手忙腳亂，可見當局根本沒有吸取教訓。

參照其他國家和地區的經驗，台灣防疫工作本來可以做得更好，起碼應儲備足夠的防疫物資，而不應該連快速抗原測試劑也嚴重不足，造成公眾恐慌。當地專家指當局的反應足足慢幾拍，一點也不誇張。Omicron病毒傳播力驚人，而且肆虐已久，連嚴密防範的大陸也淪陷，台灣沒有任何理由鬆懈。也許台灣當局想倣效西方國家躺平與病毒共存，但問題是，西方國家為此付出慘重的人命代價，單是美國就死了上百萬人，難道台灣也想走這條路？實際上，台灣目前正面臨兩難局面，一方面醫療設施不夠，長者完成疫苗接種比例又不高，根本應付不了太多病例；另一方面又無法堅持動態清零，不能把防疫措施綁得太緊，於是只能望天打卦。

說到底，台灣當局將大部分心思花在政治上面，刻意挑動兩岸矛盾，忙於倚美謀獨，根本沒有將防疫及其他民生問題放在心上，這才是「很多孩子就這樣走」的主要原因。