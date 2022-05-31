林鄭在任5年，好事沒有半件，壞事亂事卻接連發生，僅黑暴和新冠疫情已讓市民見識到何謂不想幹事、不會幹事、不能幹事、幹不成事，從其民望一次比一次尋底，不用蓋棺已可論定，這是一位不合格的行政長官。

不過，港官面皮向來厚過磚頭，林鄭昨日發表最後一份抗疫報告，便自吹第5波疫情已經受控，每日確診個案徘徊在200至300宗之間，但為了與內地通關創造條件，特區政府必須堅守「外防輸入、內防反彈」云云。事實上，第5波疫情在去年12月初起，至今年2、3月達到高峰，高峰過後有一段高位平台期，然後便逐步回落，這是科學和自然定律，可見疫情回穩根本不是林鄭政府的功勞。相反，香港人不會忘記林鄭政府在疫情高峰期徹底躺平，公務員第一時間龜縮在家，醫管局將老弱病人拒諸門外，病毒在安老院舍不斷蔓延，終致死病枕藉。香港的新冠死亡率冠絕全球，林鄭政府不作為、亂作為絕對是罪魁禍首。

終於好不容易捱過第5波，一個尚有廉恥的政府，好應該與民休養生息、振興經濟，惟事實恰好相反，林鄭揚言下台前都不會放寬外防輸入措施，入境人士一定要打足疫苗，又要隔離7日，更隨時面對航班遭熔斷之苦。對內的防疫措施也是諸多設限，「疫苗通行證」愈收愈緊，今日起沒有接種第三針者路路不通，下月中連往公院覆診也不得其門而入，擺明不擾民到底誓不休。

連日本如此保守的國家都將港人當作正常人看待，下月入境當地不論有無打針均毋須檢疫與隔離，真正一切復常。只有林鄭政府才會將港人視為洪水猛獸，連專家提出取消熔斷機制都說「欲速則不達」。可以斷言，新政府上台，接手的將是一個千瘡百孔的爛攤子。