俄羅斯兵臨城下，烏克蘭隨時有滅頂之災，烏國總統澤連斯基自身難保，卻不好好計劃眼皮底下的事，反倒來教訓中國，指導北京該如何制訂外交政策，你說好笑不好笑？

近年，西方陣營對中國步步進逼，一個以北約為藍本的國際聯盟，正在慢慢合圍，試圖對付中國。澤連斯基看在眼裏，便自以為有張儀之才，竟然自告奮勇，為北京提供錦囊，說只要依計奉行，西方的合縱之策，便能冰消瓦解。

澤連斯基的生命猶如風中之燭，卻仍然幻想自己是世界戰略家，能夠盱衡大局，揮斥方遒，他如此不自量力，套用一句廣東俗語，真係人唔笑狗都吠！

這位仁兄告訴中國，想解除西方的圍堵不難，只消在俄烏戰爭中，全面倒向烏克蘭，不再支持俄羅斯便行。此舉可以讓歐美國家看到，中國跟他們理念一致，同樣是支持民主自由，反對武力霸權，經過這番表態，北京與西方陣營便能重歸於好。

假設澤連斯基對中國的提醒，當真是出於善意吧，咱們也就拱一拱手，謝過便是。實際上，他未免把問題看得太簡單，也把烏克蘭看得太重要了。對俄烏戰爭的態度，中國和印度是一般無異，都是堅持中立，兩不相幫，但為甚麼歐美國家對新德里特別包容，對北京卻不依不饒，老是上綱上線？

說穿了，對烏克蘭戰爭的立場，只是西方攻擊中國的藉口，今次難得讓歐美國家逮到了機會，自然是不能放過。印度同樣不肯為烏克蘭站台，但是西方國家非但不以為忤，反倒頻頻向新德里送秋波，希望能夠與印度結成聯盟，合力對付中國。以此觀之，澤連斯基就應該明白，歐美國家真正的用心何在。