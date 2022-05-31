庸官能有幾多流？網誌治港最九流。勞工及福利局局長羅致光日前施展網誌治港伎倆，就着檢討法定最低工資水平公眾諮詢一事大發偉論，除拋出一大堆「有商有量、互諒互讓」的四字詞外，還寫到甚麼「若社會滋生一種政治風氣，『企硬』是『道德高地』，『讓步』是『放棄原則』」，讓人見識到港產官僚囫圇吞棗是何等的惹笑。

對於勞工界一直爭取最低工資應「一年一檢」，而非現時委員會的每兩年進行一次檢討工作，羅局長指在法例層面是可以做到的，但按現行機制，檢討過程中所需的研究、分析及諮詢等工作得進行大量壓縮，又或要改以方程式調整法定最低工資水平。說呀說的一大堆，無非旨在深化一個假象，即檢討工作只能在每兩年檢討一次的框架下進行，惟有這樣才可充分反映基層打工仔的困難，好讓法定最低工資的調整能滿足基層打工仔生活基本開支，說得好像很為勞工着想似的。

問題是，目前最低工資水平37.5元於2019年公布時一樣被各界狠批為堅離地、無顧及基層員工入不敷支的苦況，可見這等虛耗兩年光陰來做的所謂研究、分析和諮詢，慢工出劣貨，不切實際，除了供港產官僚作為Hea做的藉口及資方繼續可以撳實荷包外，沒有人能從中得益。「勞工及福利局」其實會否是指「勞工及庸官與資方的福利」呢？

港產官僚何不將公務員加薪也搞成兩年才一次，就算公務員團隊、各大小工會有幾多不滿聲音，也要抵住壓力，要在企硬和讓步之間擇善固執，不要放棄原則，尤其是進行詳盡的研究、分析和諮詢工作，才有助更真實反映應該調薪的幅度，公務員既然將「與民同行」掛口邊，這種推己及人的調薪方案，是絕對沒有反對的理由和空間。