本港多年來鼠患為禍，困擾各區市民，但是政府滅鼠不力，既缺乏科學有效的方法，各部門之間又缺乏統籌協調，令滅鼠工作零碎化、不到位，食環署去年有關防治鼠患的整體開支已花費逾7億元，但捕獲活鼠及收集死鼠數目合共只是6.7萬隻，平均捉一隻老鼠成本竟超過一萬元，成效之低令人難以接受。

筆者服務的深水埗及油尖旺區一直是鼠患重災區，早前筆者在立法會提出的書面質詢，亦揭示九龍西繼續是鼠患投訴數目最多的地區，正如申訴專員公署早前發表的報告，食環署鼠患指數滯後、未能反映實況，外判商滅鼠工作馬虎、署方督導和培訓工作不足，都屬於問題的冰山一角。要解決鼠患問題，政府必須從根本着手，對症下藥，採取適切方法，改善滅鼠效果。

預防鼠患不能只着重滅鼠，最有效的方法是從源頭堵截，妥善處理廚餘。食肆、街市、後巷及屋邨舊樓等堆積的廚餘，一直是老鼠橫行的溫床，若廚餘政策不配合，再花幾多億元公帑去捉老鼠，只會事倍功半。現時負責廚餘的並非食環署，而是環保署，新一屆政府改組後，兩署都歸新成立的環境及生態局管轄，該局必須做好廚餘收集、垃圾回收、防治鼠患等工作的統籌合作，產生協同效益。而政府跨部門防治蟲鼠督導委員會，應該制訂具體的滅鼠或鼠患控制績效指標，以目標為本，建立可持續的跨部門滅鼠方案。

當局除了要檢討鼠患指數制訂方法，以更細緻的分區指數反映實際鼠患情況，調查次數由半年加密至按季或按月，還要檢討外判市政管理工作的成效，對內要加強前線員工培訓，對外加強執法和宣傳教育。針對三無大廈等鼠患黑點，建議當局加強支援，為三無大廈等基層住戶提供公共地方清潔及防治。