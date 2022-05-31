過了今天便踏入6月，過了6月，香港第6屆特區政府便正式開啟歷史新一頁，港人在李家超帶領下同開香港的新篇。

但是，翻開歷史的新篇，也不應更不該讓本屆政府未還之債就此掃入地氈底，不聞不問撇帳算數，既對不起歷史，也對不起人民。怎麼可以「唔清唔楚」地翻篇算數？今後香港的史書如何交代本屆政府未完成的施政內容？難道可以留白嗎？即使留白，也要有個說法吧！要不然，後人也會問，為何在第5屆特區政府尚餘一個月任期，740萬港人集體失憶？740萬人中之政治精英和立法會議員，為何失明失聰兼失智失憶？

2014年79日非法佔中案，警方拘捕了1,003人。只要翻開任何當時的新聞報道，被捕者在鏡頭下，在金鐘馬路上逐一被警方拘捕押上警車，送往警署落案檢控；接着，第4屆特區政府任內已把約四分之一即200多人交法庭審訊定罪。可是，在本屆政府上任以後，直到現在任期只餘一個月，始終沒有再接力去審訊已被逮捕的疑犯，一個也沒有。原因何在？有甚麼難言之隱？難道本屆政府開初推行所謂「大和解」之時，曾與反中亂港和「港獨」勢力達成某些不可告人的默契，取得某些秘密協議，達成了某些政治條件的交換？為甚麼特首林鄭月娥和律政司司長鄭若驊諱莫如深，不作任何公開交代？對此，立法會也失職沒深究窮追。

非法佔中之後，香港歷史的發展軌迹已充分證明，本屆政府姑息養奸、縱奸護惡，終於釀成反對修訂《逃犯條例》變成「反送中運動」，再惡化升級為黑色暴亂的港版「顏色革命」，區議會全面淪陷，立法會也幾乎接着失陷。為此，林鄭和鄭若驊不公開交代為何不續告非法佔中案，是無法跨過歷史之問。