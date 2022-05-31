特區政府抗疫張弛無道，政策一時一樣，港人活得很不是滋味，基層勞工更是活在水深火熱之中，主因係百業蕭條，唔少打工仔收入大減，甚至手停口停。政府早前推出「臨時失業支援」計劃，向合資格失業人士發放一萬元，條件苛刻，都有逾47萬人申請，比政府原先估計嘅30萬宗多出好多，可見民生多艱，一點不假。

呢，港府去年凍結法定最低工資水平，維持喺2019年公布嘅時薪37.5元，下次調整要等到明年5月，換言之，全港逾1.4萬名靠最低工資討生活嘅基層勞工「凍薪」4年。阿哥，4年物價飛漲即使不是如斷咗線嘅紙鳶，睇吓啲茶餐廳和連鎖快餐店，每個早餐加一蚊幾毫，4年下來都幾係嘢㗎！

事實上，疫下經濟儘管不景，物價依然高升，最低工資卻如老僧入定，停喺37.5元，打工仔到茶記、快餐店吃一頓簡單午餐，碟頭飯都要成50元，對基層來說屬於「奢侈」；這兩年「兩餸飯」大行其道，皆因約30元便可解決一餐。

最低工資兩年一檢一直為人詬病，勞福局局長羅致光就話，最低工資由兩年一檢縮短至一年一檢，於法例上可行，但實際操作有困難。操作上有何困難？智商爆棚嘅羅致光形容此舉為「大手術」，要大量壓縮研究、分析等過程，又話現時並非最佳時候討論議題，需待是次最低工資檢討後適時再討論。阿哥，做勞福局局長心中無民，但知卸膊，一時可行，一時又操作有困難，即係「給煙不給火，純屬調戲我」！今年傑出學生選舉，有位得獎女生曾到柬埔寨做義工，並喺香港成立義工組織，其立志幫助弱勢社群，強過羅局長多矣！

一年一檢都係「大手術」，咁仲有乜屬「小手術」呀？睇怕羅局長係時候歸家頤養天年喇！