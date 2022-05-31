本世紀初我寫了齣自傳電影《2人三足》，飾演阮繼志老婆的是萬人迷朱茵（茵茵）！那時候我跟茵茵並不熟悉，但監製、導演、編劇兼故事主人翁的我都同意用茵茵飾演我老婆，當然開心到口都合唔埋！在拍攝期間經常會見面，定要找些特別話題才不致枯燥乏味，否則以後在男性朋友面前，必被臭罵暴殄天物，所以我搜集了大部分男性觀眾同意是她最有代表性電影的資料，作為茶餘飯後話題，那就是1995年的《西遊記》系列以及1999年的《強姦2：制服誘惑》！

讓我大感意外、甚至傳出不少罵聲的《強姦2：制服誘惑》，其實一開始只被告知要拍「愛情懸疑片」，沒想到劇情卻充滿凌虐、裸露，最後甚至連片名都走色情血腥路線。當時無力改變這一切的她，甚至還因此陷入事業小低谷，她只能持續在影壇默默耕耘，最終憑藉努力以及「紫霞仙子」當年帶來的口碑，在內地才逐步收復香港的失地。朱茵很明白影視圈的遊戲規則，她接拍每一部戲都有掙扎，之前睇劇本是一部劇情片，本來這部片叫《午夜人狼》，豈料宣傳手法及其他演員在戲內所做嘅嘢，已經超脫演員可控制嘅範圍，茵茵也只能做好自己。

當大家熟絡了之後，茵茵似乎很羨慕我有個好老婆Cindy，生了一對仔女合力組織一個幸福家庭，才發現茵茵總能把《2人三足》中Cindy對愛情的嚮往與甜蜜演繹得入木三分，緣於她對愛情有另一番憧憬！

「如果你在面前這個人身上，看不到愛情的話，那就走吧！」茵茵很同意她在《西遊記》中的一句對白，當她遇上阿Paul（黃貫中）便體會到了，對人處事外表都很冷然、一切漠不關心似的阿Paul竟然說：「以前不明白自己為甚麼這麼倒楣，但遇見朱茵後便懂了。原來這輩子的好運氣都用來遇見你！」

他們的愛情，是現實版的寵物情緣。當年Beyond在演藝學院演出，台上的Paul留意到一位漂亮女生坐在前排；10年後，二人竟然做了樓上樓下鄰居，阿Paul的小狗不見了，兩天後茵茵看到尋狗啟事，送回小狗時方知是樓上阿Paul的小狗。自此二人才開始交往，誰知阿Paul依然漠不關心，一點都不主動，其實他自卑，以為知名度高又漂亮的女明星不會和他這種Rock band的粗人在一起，卻萬料不到，在演藝學院讀過人物心理研究的茵茵反被他的真性情吸引住：「甚麼是愛？愛就是不隱藏。」二人在任何時候都會大方牽手高調示愛。

阿Paul把桀驁不馴給了搖滾，把柔情蜜意給了茵茵，無論多晚收工，他每天都到樓下茵茵家報到，堅持向她說一句晚安；茵茵喜歡吃牛扒，他就為此練得一手好廚藝，也為她盡量少抽煙，更當上她的好友、保母和司機，陪她去旅行，陪她逛街，帶她吃各種美食，攜手走過生活的低谷！茵茵演過我老婆，我可以肯定的說她終於找到了真愛！