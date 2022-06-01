產評：華內外巨大衝擊　救經濟十萬火急

打從去年第四季，內地經濟增長本已現疲態，沒料到今年以來，新冠變種病毒肆虐，嚴厲的防疫封城措施令經濟雪上加霜。中國內部壓力山大，可是外部來自美國的圍堵卻又絲毫未見放鬆，俄羅斯與烏克蘭的衝突更加劇能源、糧食和國際供應鏈等外部挑戰，內外連環夾擊下，經濟形勢變得嚴峻，救市已變得「十萬火急」！如今內地首要做的，是盡快讓經濟走出控疫的陰影，穩定各方對前景的信心，那各項穩定增長的措施才能配合到位發揮穩底盤的效用，事半功倍！

當前，內地無論是工業生產、城鎮失業率、金融市場資金流及房地產投資，各項重要的經濟指標皆處於2020年疫情爆發以來低位。其背景在於自去年第四季以來，內地經濟增長本就出現三重壓力，分別是需求收縮、供給衝擊和預期轉弱。

今年3月以來，內地再出現變種疫情，「動態清零」的防疫政策及措施是疫情爆發以來規模最大、為時最長的，而且涉及多個一線城市，大大影響生產、物流、投資與消費。如是者，一直支持內地經濟對抗外部挑戰的「內循環」戰略無法暢順運作，傷及經濟「元氣」，更令今年官方所定下的5.5%經濟增長目標變得極為艱巨。

面對如斯困局，如今中國首要工作是讓防控疫情的措施告一段落，盡快全面復工復產。要知道，這段防控期間，大量中小微企業瀕臨破產邊緣，大大小小的企業都要裁員節流。若然不設法完善防疫政策，即使實施減稅、免稅、減租及貸款延期等救市措施，誠然也不容易扭轉企業的悲觀預期。

與此同時，經歷這次封城防疫，不少居民所剩的家庭積蓄不多，加上就業市場緊張，外圍地緣政治風險引發的全球通脹來勢洶洶，物價上升及美國進入加息周期的預期，進一步窒礙投資與消費信心。如何能打好這場「信心戰」，才是當局施政的最大挑戰。

另一方面，內地近季經濟停擺，大大影響國際供應鏈，日本及南韓等工業國最近公布的工業出產數據倒退，皆一定程度受到內地封城的影響，相信在未來一至兩季，歐洲及美國經濟都會出現類似的情況。正正由於內地封城防疫激化國際供應鏈問題，變相就向世界輸出了通脹。

至於美國方面，為免過度加息及收水，增加經濟衰退甚至滯脹的風險，聯儲局有機會於今年下半年略為放慢加息步伐。這個局面多多少少反映今時今日中國對全球經濟的影響力巨大，並非美國說要脫鈎，就可瀟灑脫鈎！

無可否認，內地當前的經濟情況極為嚴峻。近季內地明顯放鬆了房地產調控，加上地方政府將大力推動新基建，銀行亦要配合國策增加放貸，各項財政及貨幣政策力度空前未見的強大，期待防疫措施取得成果，讓人流、物流、資金流盡快復常，重新打通經濟脈絡，內地才有望再次體現出獨特的經濟韌性，踏上高質量發展的新台階。