功夫茶：輕判村霸三千蚊　新聞自由幾錢斤

俗語話「見蛇唔打三分罪」；呢句嘢用蛇比喻壞人壞事，如果放縱咗壞人，唔揭發佢劣行，不是等同對社會犯罪？東方向來嫉惡如仇，為正義發聲，早前獨家踢爆西貢相思灣村有村霸黃子洋違建道路及僭建碼頭，西貢村民對佢都忍無可忍，除咗向城規會申請將上址「海岸保育區」範圍擴大，以阻止村霸霸海掠地，有恃無恐搵真銀，並有村民向本報投訴村霸劣行；揭露真相係記者天職，本報記者豈能不跟進調查？

嗱！本報記者喺去年12月4日到西貢相思灣村採訪，追查違建道路及非法佔有官地期間，現年43歲嘅被告黃子洋，報稱水上俱樂部東主，佢涉嫌無故以石頭擲向記者，令記者人身安全受到威脅。黃子洋被控一項普通襲擊罪，案件尋日喺觀塘裁判法院再提堂。被告認罪，主任裁判官指本港有言論自由和資訊自由，即使被告感到受滋擾，也不能使用武力，判罰款3,000元。

裁判官謂「即使被告受滋擾」，此言差矣！一來被告惡行斑斑，記者只不過本着發掘事實真相，追查報道，怎麼說都不是「滋擾」！更何況報道均有事實證據，村霸若然不是身有屎，又何須發爛渣向記者怒擲兩塊大如拳頭嘅石頭！各位，今趟事件涉及傷人、新聞自由；好彩掟唔中記者，否則隨時頭破血流受重傷！被告所謂「感到滋擾」根本就係狡辯，無中生有，絕對不成為輕判理由，你估記者吃飽飯冇嘢做咩？

村霸將相思灣村變成惡人谷，佢經營嘅水上活動店，無論村民舉報佢使用祖堂地擺放物品又好，被揭發違反停業令又好，村霸嘅水上活動生意剷極唔死，仲要野蠻生長！非法霸地違法建停車場等，地政總署和規劃署應有權執法，卻又無動於衷，阿哥，你話背後冇羅傘包庇有冇人信？只係以前嘅黃色羅傘，係「上承天道，下庇萬民」！依家世道衰微，不庇萬民卻用來罩住村霸，令佢視法律規條如無物！呢，依家判罰村霸三千個大洋，算好咯！如果判罰30蚊唔夠買個兩餸飯盒就仲該煨啦！常言道，用錢可以解決嘅就唔係問題，區區三千個大洋，用石怒擲記者都唔使判監，嘻！如果罰三萬個大洋，「小李飛刀」睇怕都仲得！功夫茶不禁慨嘆：新聞自由幾錢斤啊？

有法律界人士和執業大律師，都認為今次案件明顯係輕判。咁又係喎，現行法例列明，任何人如觸犯212章《侵害人身罪條例》40條訂明嘅普通襲擊罪，即屬違法，最高可判處一年監禁。村霸三千蚊就解決問題，不禁令人覺得逢搞東方就唔告，告又總是輕判，予人抵你死咁！各位，東方屹立報壇逾半個世紀，為民發聲，愛國愛港，無奈政府部門、司法成日玩針對！一個表面與民心連心，卻在背後玩腦筋嘅政府，試問如何令人心真正回歸？點令「一國兩制」行穩致遠？