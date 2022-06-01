世界視線：敵視平壤列教材　韓軍強兵磨刀槍

尹錫悅就任南韓總統後，飽受疫情困擾的北韓卻沒有中止武力示威，先後兩次試射導彈，甚至有核試迹象，為朝鮮半島局勢掀起驚濤駭浪。就在平壤頻頻亮劍之際，三八線以南的韓軍近日宣布，為了強化軍隊戰鬥精神，在官兵思想教育教材加入「視朝為敵」內容；並探討在本年國防白皮書列入相同內容，為成為軍工產業大國及深化美韓同盟鋪路。

尹氏上任前夕，韓軍向官兵發放的教材包括北韓挑釁威脅安全，只要威脅持續存在，朝軍及北韓政權便是敵人等內容，要求官兵面對朝方挑釁及敵對行為時，具備堅決應對態勢及能力。南韓國防部還收集意見，決定是否把「視朝為敵」列入國防白皮書。相信答案十分明顯，尹氏的競選承諾提及在國防白皮書把北韓列主要敵人，加強戰鬥精神教育。

南韓國防白皮書首次明確把北韓列為「主敵」是1995年，表述一直保留至2000年。2010年延坪島炮擊事件發生後，南韓國防部又在白皮書加入北韓是敵人的陳述。前總統文在寅上任後，2018年白皮書再作模糊化處理，沒有點名北韓是敵人。出於國家利益考慮，大部分國家避免在國防白皮書中使用「主敵」等字眼及概念，而是透過「威脅」等描述保持戰略模糊，靈活應對局勢變化。就現實情況而論，「主敵」一般用於交戰對手，與目前兩韓停戰並不相符。

美日韓就北韓問題加強軍事合作取得共識，加上美國推動成立印太經濟框架制衡中國，身為框架其中一員的南韓雖然感受到美國壓力，但嗅到軍事崛起的契機。南韓國防部長李鐘燮曾指，將加強美韓同盟團結凝聚力，並承諾大力支持軍工產業，增強競爭力及發展為尖端戰略產業。事實上，南韓近年躋身主要武器出口國，遠銷澳洲及阿聯酋等地。

隨着北韓表明必要時動用核武先發制人，南韓有意讓美國部署戰略武器反制，實現半島無核化及韓戰終戰宣言變得遙遙無期。尹氏摒棄前任親善政策，無意片面讓步換取北韓無核化，要求北韓兌現承諾才能獲得經濟援助，早已引起平壤不滿。此次韓軍修改教材，相信會加劇雙方緊張關係。