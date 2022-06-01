政府一直強調要推行青年政策，幫助青年就業、置業，以至往大灣區發展。但是否用特殊政策、特殊資助便可使青年一代成功呢？

香港的青年並不完全一樣，他們中間仍有貧富懸殊之別，這屬於家庭的經濟地位。在香港堅持資本主義，仇視社會主義的社會文化與體制底下，不易追求均富，如內地的扶貧減貧而尋求共同富裕，但至少有與發達社會差別不大的社會福利制度。公屋制度雖然被市場侵蝕，公屋變居屋和各樣的出售計劃，公屋的建造減緩減少，房屋問題成社會最大問題，不少家庭的經濟受困於高昂房價，影響到下一代的發展，有機會構成隔代貧窮的傾向。

可是，青少年基本上可有足夠上學機會，也有各種津貼，官校、津貼學校不比私立、自資名校差。舊時鼓吹國際學校，使教育的貧富懸殊加劇，可還沒有破壞原有學校體制。年輕人還可一步一步在政府資助的教育體系，憑自己的努力升學。除大學擴招外，有多種不同升學渠道發展。

香港當然不是平等的社會，從五六十年代乃至七八十年代過來的港人，應該可看到香港的大改變。青年人各方條件已大大勝於過往，憑着社會整體努力，香港是以發達社會、國際都會立足於世界。青年人在過往年代沒有特殊的優惠、特殊的政策，殖民地的青年政策是舞會，企圖在政治動盪中用歌舞昇平來麻醉青年人，可也沒有成功。香港的青年人在那些時代還是奮發努力，照顧上一代，教養下一代，在自己一代成功地改善生活，同時提升社會的發展。

若果我們看現在的年輕人，他們並不比上一二代的差，各方條件更為優勝，當中有家庭貧窮帶來的問題。艱苦條件不如前代，發展機會更勝前代。政府的資源來自社會，也應該回饋社會。但是否應用種種優惠、扶助才可幫助來自貧窮家庭的青年發展，幫助中產家庭子女更上一層樓呢？上幾代可做到，這一代也應可以。

這裏有一個平衡的考慮，政府要增加社會的投入，改善青年人（與其他人一起）的發展機會。但關鍵是青年人的意志與毅力，玉不琢不成器，磨練可能比贈送金錢作用更大，更可持久。社會還要掃除種種階級的制度與文化障礙，打破社會階層固有化的壞傾向。

青年政策不應變得特殊化，可能會弄巧反拙。