國家領導人接見中央任命的第6屆香港行政長官李家超，照例會有一番鼓勵和支持的講話。從公開報道來看，對李家超的講話是歷屆國家主席對新任特首講的內容最多，鼓勵甚殷，支持度甚強，而且涉及今後工作的具體指導。

整個講話分為三大層面，首先獲得高度的評價：「愛國愛港，立場堅定，敢於擔當，積極作為，在不同崗位上都履職盡責，為維護國家安全和香港的繁榮穩定作出貢獻，中央充分肯定和充分信任」。

說起來，李家超從幾年前的保安局局長出任新一屆行政長官，其上升確乎非同尋常，用中共話語這叫「在鬥爭中成長」。事實上，如果沒有這場反修例暴亂，如果沒有機會讓他在平暴中、在落實《港區國安法》中表現，能當上特首是不可想像的。

第二是在會晤中表示，去年以來在新選舉制度下，香港先後舉行選舉委員會選舉、第7屆立法會選舉和第6屆行政長官選舉，實踐證明新選舉制度對於落實愛國者治港，保障香港市民行使當家作主權利等，都發揮決定性的作用，這是一套符合「一國兩制」方針、符合香港實際和符合香港發展需要的政治制度、民主制度，必須倍加珍惜，長期堅持。

在這3場選舉中，時任政務司司長的李家超出任「候選人資格審查委員會」主任，對落實愛國者治港政治作把關，履職盡責，進一步贏得中央政府的信任。

第三是說，香港已經實現由亂而治的重大轉折，正處在由治及興的關鍵時期，相信新一屆特區政府的施政一定會展現新一番氣象，香港的未來發展也一定會譜寫出新的篇章。

要有新氣象、譜寫新篇章，是中央對特首的工作要求，這件事難度相當大，遠高過保安局局長和政務司司長的工作。