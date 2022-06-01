中國外長王毅最近走訪多個太平洋島國，行程幾乎覆蓋整個地區，難免觸動美國及其附庸國澳洲的敏感神經。剛上任幾天的澳洲外長黃英賢急急訪問斐濟補鑊，卻被斐濟總理姆拜尼馬拉馬反嗆：斐濟不是任何人的後花園，而是太平洋大家庭一部分。澳洲前總理莫里森不久前宣稱，斐濟是澳洲的後花園，沒想到這麼快就被打臉。

最諷刺的是，澳洲將太平洋島國視為後花園，卻從沒有予以尊重，更遑論提供援助。直至中國加強與該地區合作往來，尤其是與所羅門群島簽署安全協議，美國和澳洲才臨急抱佛腳，千方百計拉攏太平洋島國，並離間與中國的關係，但終究還是口惠實不至，並沒有為這些國家帶來甚麼實質好處。美國國務卿布林肯今年2月匆匆訪問斐濟，空談加強雙方關係，惟正如斐濟官員指出，美國「在談論我們，而不是與我們交談」。這可謂一語中的，美國從來都是以居高臨下的姿態對待其他國家，怎麼可能與這些島國平等交談，若不是為了抗衡中國，根本不屑一顧。

澳洲也一樣，它只是將太平洋島國視為自己勢力範圍，而不是真正關心這些國家。黃英賢說區域團結比以往更重要，地區安全應由地區來決定，可謂虛偽至極。太平洋島國都是主權獨立的國家，有權做出自己的選擇，也有權與任何國家合作，澳洲憑甚麼阻撓？以澳洲的國力，根本不配做地區「霸主」，愈是裝腔作勢，愈是自暴其短。

說來實在不可思議，澳洲和中國一向相安無事，既無領土爭端，也無歷史恩怨，雙方經貿關係更是日益緊密，中國已連續10多年成為澳洲最大貿易夥伴。但近年澳洲政客不知是否集體吃錯藥，突然激進反華，而且每次都是衝在最前面。他們不斷渲染中國軍事威脅、經濟脅迫等等，純屬被迫害妄想症，中澳相隔萬里，軍事威脅從何而來？雙方貿易額持續增加，經濟脅迫又從何說起？

澳洲激進反華，唯一解釋就是盎格魯撒克遜人的傲慢使然。他們組成「五眼聯盟」，不僅要主宰太平洋，還要主宰全世界，而中國顯然是其最大障礙，所以成為主要攻擊目標。但問題是，澳洲實力實在有限，經貿方面又高度依賴中國市場，充當反華爛頭蟀必然沒有好結果，坎培拉政客們到底有沒有認真考慮過？或者他們真的吃錯藥？