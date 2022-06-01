公屋輪候大排長龍早非新聞，最新數字顯示，一般申請的平均輪候時間飆至6.1年，多達24.52萬個家庭正等候上樓，何時才能將所有申請消化只有天曉得。雪上加霜的是，有智庫發現公營房屋供應量「舊債未清，新債又起」，過去有9年公營房屋落成量均未能達標，累計短缺超過10.5萬個單位，形容是「起少了14條彩虹邨」。

住屋是每個人的基本生活所需，但在香港這個畸形社會，住屋已成為致富工具，背後是港府的高地價政策所造成。麵粉價貴，麵包只會更貴，一個納米單位索價五、六百萬元，像樣一點的動輒過千萬元，一般打工仔不可能負擔，基層不輪候公屋根本沒有第二條路可走。一個負責任的政府，理應解決市民住屋問題，偏偏港府懶理民間疾苦，堅持高地價增加庫房收入，公屋供應量嚴重不足之餘，起樓過程又繁瑣冗長，加劇上樓難苦況。

最令人氣憤的是，房屋署暴殄天物，任由寶貴的公屋單位丟空。本報發現，牛池灣彩虹邨、大埔廣福邨、觀塘順利邨及柴灣興華（二）邨等，邨內空置單位多達數十個，大部分丟空超過一年，正因為房屋署懶理資源錯配，出現「有人冇屋住，有屋冇人住」的荒誕局面，再次反映港產官僚不想幹事、不會幹事、不能幹事、幹不成事的冰山一角。

顯而易見，房屋署官僚擺明得過且過，人人都不想幹事，單位空置了便「由佢」，不理會就不存在，不存在就不用增加工作量。明知公屋輪候時間沒有最長、只有更長一樣話之你，反正做又三十六，唔做又三十六，他們又不會因為無殼蝸牛上樓難而減人工，當然踢都不願動。新政府揚言施政「以結果為本」，要達到這個目標，首要是整頓庸懶劣、不做事的公務員。